Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - Шольц

По словам руководителя федерального правительства ФРГ, он уверен в том, что стране-агрессору России не удастся одержать победу над Украиной.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц / коллаж Главред, фото УНИАН

Война, которую путинская страна-агрессор Россия развязала против Украины, закончится тем, что украинское государство станет полноправным членом Европейского союза. Об этом сообщает немецкий портал Die Welt.

По словам руководителя федерального правительства ФРГ, он уверен в том, что стране-агрессору России не удастся одержать победу в войне против Украины.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена", - говорит канцлер.

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Шольц также отметил, что его партия СДПГ, которая сейчас является основной в правящей коалиции, в целом поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

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Смотрите видео о встрече в Германии президента Владимира Зеленского с федеральным канцлером Олафом Шольцем:

Вступление Украины в ЕС

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

9 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Глава государства провел ряд встреч с лидерами Европейского Союза, выступил в Европарламенте и принял участие в саммита стран-участниц Евросоюза.

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