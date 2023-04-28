Дипломат назвал страну-лидера ЕС, которая стала камнем преткновения на пути Украины в НАТО

Текущие отношения между США и некоторыми европейскими государствами не всегда помогают продвинуть курс Украины на НАТО, считает Богдан Яременко.

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США поддерживают Украину по стратегическим вопросам вступления в ЕС и НАТО - Яременко / Коллаж Главред, УНИАН

Реализацию курса Украины на вступление в Североатлантический альянс пока не поддерживает Германия. Проект резолюции Конгресса в поддержку победы Киева в войне с агрессором Москвой можно рассматривать, как попытку повлиять на позицию Берлина. Вашингтон четко поддерживает вступление украинского государства, как в Евросоюз, так и в НАТО. Об этом заявил народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что самой большой преградой на пути Украины в НАТО сейчас выступает Германия. Вашингтон своими инициативами пытается добиться изменения позиции Берлина.

"Насколько я понимаю, самой большой преградой для реализации этого является позиция Германии. И здесь, возможно, США, делая такие заявления, определенным образом делают демарши в сторону Германии, подгоняя ее, показывая свою позицию и пытаясь влиять. Но, конечно, текущее положение вещей в отношениях между некоторыми европейскими государствами и США таково, что это не всегда помогает", - отметил Яременко.

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По его словам, Штаты приветствуют вступление Украины в НАТО и Евросоюз, поэтому поддержка Вашингтона украинских внешнеполитических инициатив является прочной.

"Что касается ЕС, то это вопрос к европейцам – Соединенные Штаты давно сформулировали свою позицию относительно того, что они не могут влиять, но будут приветствовать членство Украины в ЕС. Они считают это полезным для Украины и украинско-американских отношений, для ситуации на европейском континенте. Поэтому по этим вопросам, которые в Конституции Украины определены как стратегические и приоритетные для внешней политики, поддержка США является достаточно прочной", - подчеркнул Богдан Яременко.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 20 апреля в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО.

По его словам, инициативу поддерживают все страны-участники Альянса. Организация приложит все усилия, чтобы евроатлантическая интеграция Украины стала возможной.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина уже приложила все усилия для вступления в НАТО.

Теперь Киев ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который должен состояться летом этого года.

Участник Атлантического совета, глава общественной организации Украина в НАТО Юрий Романюк предположил, что Украина может вступить в НАТО в апреле 2024 года. По его словам, развитие подобного сценария возможно в случае прекращения к тому моменту горячей фазы войны.

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