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"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в Евросоюз

Анна Ярославская
24 сентября 2023, 01:36
Норвегия, Швейцария и Турция не смогли договориться с ЕС. У Украины тоже могут быть сложности, считает Юрий Богданов.
Юрий Богданов, Евросоюз,
Юрий Богданов рассказал, насколько растянется во времени вступление в Евросоюз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов оценил сроки возможного вступления Украины в Евросоюз и назвал возможные проблемы во время этого процесса.

Богданов привел пример Норвегии, которая так и не вступила в ЕС. Причина была в том, что "не поделили норвежское экономическое пространство по вылову рыбы".

"Хотя Норвегия – член НАТО, имеет самый высокий уровень жизни. В конце концов, норвежцы пришли к выводу, что они не вступят в ЕС, потому что свой нефтяной шельф, рыбу и море не отдадут европейцам, из-за чего европейцы не пошли на уступки норвежцам. Но во всех других вопросах, кроме экономики, они интегрированы с ЕС", - сказал Богданов в интервью Главреду

По словам эксперта, похожая ситуация была и со Швейцарией.

"Только там другие причины, в том числе прежний нейтралитет. Потому что Швейцария не захотела избавляться от своих оффшорных составляющих как в банковской системе, так и во многих других нюансах", - рассказал Богданов.

Что касается Турции, которая не смогла договориться о вступлении в Евросоюз, то в этом случае причина была в том, что турецкая экономика слишком сильно угрожает многим европейским странам.

"И как раз Турция, в отличие от Украины, конкурент не только для условно Польши, Румынии, Болгарии, но и Испании, Италии и Франции. Потому что Турция – большая страна с преимущественно великолепным климатом, относительно дешевой рабочей силой и гораздо более здоровой ситуацией, чем в Украине. Потому что у нас, будем откровенны, глубокий демографический кризис. У турок такого нет. Поэтому, собственно, вступление Турции в ЕС стало невозможным из-за того, что Турция слишком конкурентна", - объяснил Богданов.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

По его словам, Украина не настолько конкурентна, как Турция, поэтому это можно преодолеть.

"Но я думаю, что даже при более благоприятных условиях мы можем потерять годы на то, чтобы согласовать пункты относительно "аграрки", энергетики и металлургии, то есть тех отраслей, в которых Украина имеет конкурентные права", - резюмировал Богданов.

Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду:

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

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Евросоюз НАТО новости Украины Юрий Богданов
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