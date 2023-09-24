"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в Евросоюз

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов оценил сроки возможного вступления Украины в Евросоюз и назвал возможные проблемы во время этого процесса.
Богданов привел пример Норвегии, которая так и не вступила в ЕС. Причина была в том, что "не поделили норвежское экономическое пространство по вылову рыбы".
"Хотя Норвегия – член НАТО, имеет самый высокий уровень жизни. В конце концов, норвежцы пришли к выводу, что они не вступят в ЕС, потому что свой нефтяной шельф, рыбу и море не отдадут европейцам, из-за чего европейцы не пошли на уступки норвежцам. Но во всех других вопросах, кроме экономики, они интегрированы с ЕС", - сказал Богданов в интервью Главреду
По словам эксперта, похожая ситуация была и со Швейцарией.
"Только там другие причины, в том числе прежний нейтралитет. Потому что Швейцария не захотела избавляться от своих оффшорных составляющих как в банковской системе, так и во многих других нюансах", - рассказал Богданов.
Что касается Турции, которая не смогла договориться о вступлении в Евросоюз, то в этом случае причина была в том, что турецкая экономика слишком сильно угрожает многим европейским странам.
"И как раз Турция, в отличие от Украины, конкурент не только для условно Польши, Румынии, Болгарии, но и Испании, Италии и Франции. Потому что Турция – большая страна с преимущественно великолепным климатом, относительно дешевой рабочей силой и гораздо более здоровой ситуацией, чем в Украине. Потому что у нас, будем откровенны, глубокий демографический кризис. У турок такого нет. Поэтому, собственно, вступление Турции в ЕС стало невозможным из-за того, что Турция слишком конкурентна", - объяснил Богданов.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
По его словам, Украина не настолько конкурентна, как Турция, поэтому это можно преодолеть.
"Но я думаю, что даже при более благоприятных условиях мы можем потерять годы на то, чтобы согласовать пункты относительно "аграрки", энергетики и металлургии, то есть тех отраслей, в которых Украина имеет конкурентные права", - резюмировал Богданов.
Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду:
Членство Украины в Евросоюзе
17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.
23 июня Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Кроме Украины, ЕП поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.
2 февраля в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.
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