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Африке нужно не только зерно из Украины: Кулеба раскрыл детали

Анна Ярославская
30 сентября 2023, 14:38 обновлено 30 сентября, 14:38
До начала вторжения Африка была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции. Сегодня страна ждет возвращения украинского оружия на рынок.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба считает, что спрос на продажу и производство оружия из Украины будет очень высоким / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Африка хочет не только покупать украинское оружие, но и заинтересована в том, чтобы разместить на своей территории его производство.

По словам министра, до начала полномасштабного вторжения РФ Африка была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции. Сегодня Африка ждет возвращения украинского оружия на рынок, передает Интерфакс-Украина.

"В одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны, он так доверительно посмотрел мне в глаза и говорит: "Вам столько оружия уже прислали, вам столько точно не нужно. Возможно, немного поделитесь с нами?". То есть там другое восприятие наших потребностей", - сказал министр во время Форума оборонных индустрий.

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Также в Африке появился второй интерес - это размещение производства украинского оружия и амуниции на территории Африки.

"Это новый тренд", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что спрос на продажу и производство оружия из Украины будет очень высоким.

Отметим, первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран. На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, приняли участие украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время первого Форума оборонных индустрий в Киеве объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий. По его словам, Украина разрабатывает "специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этом же форуме заявил, что Украина нуждается в большем количестве оружия, поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

"Как это ни парадоксально звучит, но оружие для Украины – путь к миру", – сказал Столтенберг.

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Африка Дмитрий Кулеба новости Украины
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