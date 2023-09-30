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Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра – Зеленский

Алексей Тесля
30 сентября 2023, 11:42 обновлено 30 сентября, 11:48
Украина наладила собственное производство артиллерийских систем 155 калибра.
Зеленский
Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий / Коллаж: Главред: Фото: ОП, Pixabay/military_material

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий.

"Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу Альянса. К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение - дать реальную защиту от агрессии. Сегодня на старте этой декларации уже 13 известных компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", - сказал он в ходе Форума оборонных индустрий в Киеве.

По его словам, Украина разрабатывает "специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал".

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Кроме того, отметил он, "в Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки сотрудничества для создания новых военных объектов, и программ, необходимых для обороны".

По его словам, "ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи арестованных российских активов".

Украина, сказал президент, "заинтересована в локализации производства техники, необходимой нашей обороне, и каждой из передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине лучшие результаты на фронте". "И именно о таком сотрудничестве в производстве оружия, таком сотрудничестве в производстве техники, в производстве снарядов мы уже договариваемся с нашими партнерами", - сказал он.

Производство вооружения натовского стандарта

Глава государства также отметил, что Украина наладила собственное производство артиллерийских систем 155 калибра.

По его словам, Укоаина начала производство не только снарядов "натовского" калибра 155 мм, но и самих пушек.

"Мы заинтересованы в локализации производства техники и передовых оборонных систем, которые сегодня дают результат на фронте", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что Украина также ведет переговоры с партнерами по совместному производству оружия.

Ранее сообщалось, что Украина наладит производство систем ПВО. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны. По его словам, для этого в нашу страну приедут соответствующие специалисты для разработки дорожной карты.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы. Украинский гарант подчеркнул, что в украинском небе воздушные силы смогут доказать, что террор проигрывает.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина усилила ПВО, системы отправят туда, где они очень нужны. Так, в своем Telegram-канале украинский гарант рассказал о том, что заслушал отчет о поставках вооружений и боеприпасов и заявил об усилении системы противовоздушной обороны.

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Владимир Зеленский оборонительное вооружение война России и Украины
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