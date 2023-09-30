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Столтенберг назвал парадоксальный путь к миру в Украине

Анна Ярославская
30 сентября 2023, 13:48 обновлено 30 сентября, 13:48
Лишь отвага не останавливает беспилотники, только героизм не может перехватить ракеты, поэтому Украине нужны мощности, считает генсек НАТО.
Йенс Столтенберг, ВСУ
Йенс Столтенберг назвал единственный путь к миру в Украине / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, УНИАН

Украина нуждается в большем количестве оружия, поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время первого Форума оборонных индустрий в Киеве,

"Лишь отвага не останавливает беспилотники, только героизм не может перехватить ракеты. Украине нужны мощности, высокое качество, большое количество и быстро… Не может быть обороны без промышленности", — сказал Столтенберг, передает пресс-служба НАТО.

"Поэтому, как это ни парадоксально звучит, но оружие для Украины – путь к миру", – резюмировал Столтенберг.

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Также генсек НАТО высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. По его словам, она внедряет инновации – "от беспилотников до разминирования" – с молниеносной скоростью.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий. По его словам, Украина разрабатывает "специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал".

Ранее Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

Как писало издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, Вашингтон уже принял решение о передаче Украине ракет ATACMS. Однако публичного заявления нет, чтобы войска РФ не начали перемещать свои логистические линии подальше от главной линии боевого столкновения.

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