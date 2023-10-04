Украина может стать членом ЕС в 2030 году: глава Евросовета назвал условия

Украина и другие кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования касательно модернизации законодательства, сказал Шарль Мишель.

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Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/eucopresident

Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу. Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования касательно модернизации законодательства. ЕС необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам необходимо ускорить процессы принятия решений", - цитирует Мишеля издание Spiegel.

Он также подчеркнул, что это не будет легким процессом. Но, по его словам, ЕС больше не может терять время.

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"Процветающая и безопасная Украина – в наших интересах. Их недавнее сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС. И скоро, а не когда-нибудь. В свою очередь, ЕС также докажет, что способен на геополитические действия", - добавил глава Евросовета.

Тем временем издание Politico со ссылкой на три дипломатических источника пишет, что лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидается, положительное решение Еврокомиссии относительно готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года.

Еврокомиссия обнародует отчет о том, насколько хорошо Украина и другие претенденты на вступление в ЕС выполняют соответствующие условия. Это, по словам европейского чиновника, произойдет в ноябре.

После этого, утверждает источник Politico, Еврокомиссия сделает заявление, после которого "государствам-членам будет очень трудно не сказать: "Начнем переговоры" о вступлении с Украиной.

"Политическое давление вокруг этого (переговоров о вступлении Украины, – ред.) будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены могли этому противостоять. Рабочее предположение заключается в том, что до декабря Европейский совет примет решение о начале переговоров", – добавил источник.

Politico отмечает, что к тому времени Украина может полностью не выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависело начало переговоров о вступлении. Поэтому лидеры ЕС могут дать политический сигнал о согласии на переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно сформированы.

Членство Украины в Евросоюзе

Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Для того чтобы это произошло, в стране должно состояться много реформ. К тому же она акцентировала на том, что сейчас у Украины продолжается активная война, что не дает возможности ускорить этот процесс.

Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов оценил сроки возможного вступления Украины в Евросоюз и назвал возможные проблемы во время этого процесса. По его словам, счет может идти на годы.

В мае 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война, которую путинская Россия развязала против Украины, закончится тем, что украинское государство станет полноправным членом Европейского союза.

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