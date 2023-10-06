"Заморозка боевых действий": эксперт сообщил о последствиях для Украины

Из-за заморозки боевых действий возможно начало более крупных переговорных процессов с Россией, в частности по обмену пленными, считает эксперт Виталий Кулик.

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Эксперт ответил к чему приведёт заморозка боевых действий / коллаж Главред, фото: Офис президента, depositphotos.com

Из-за уменьшения поддержки Украины со стороны союзников вполне возможна так называемая заморозка боевых действий, которая приведет к началу переговоров с Россией по определенным кейсам.

"Речь идет не о большом переговорном процессе о мире, а, например, об обмене пленными "всех на всех", создании определенных зон для перемещения людей, снижении интенсивности обстрелов, возвращении к зерновому соглашению с выполнением "хотелок" России. Это пессимистичные сценарии, но любая заморозка лишь усиливает вероятность появления "черных лебедей", которые гнездятся в Украине. Поэтому любые конструкции, которые нам пытаются навязать в этой игре, заканчиваются неожиданными асимметричными ситуациями, которые их разрушают", - отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

Эксперт также проводит аналогию с переговорами в Стамбуле, во время которых Кремль пытался втянуть Украину в так называемое зерновое соглашение версии 3.0.

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"Ни к чему хорошему для РФ это не привело – наоборот, асимметричные действия, события на фронте, в глобальной сфере, мятеж Пригожина, которого никто не ожидал разрушали все эти конструкты, которые нам пытались навязать", - указал эксперт.

Виталий Кулик также отмечает, что вследствие давления на Украину в вопросе переговоров с Россией, стоит ждать очередного геополитического чуда.

"Я думаю, что и тогда, когда нас попытаются подтолкнуть к каким - то переговорам с россиянами, мы можем оказаться перед фактом геополитического чуда, которого никто не ожидал", - резюмировал эксперт.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Переговоры с Россией

Напомним, ранее Главред сообщал, что по мнению министра обороны Италии Гвидо крозетто, Украина и Россия сядут за стол переговоров весной 2024 года. В Италии думают, что переговоры якобы начнутся, потому что Украина и РФ "исчерпают свои ресурсы".

В свою очередь полковник запаса Роман Свитан считает, что на данный момент категорически не возможен вариант, при которой официальный Киев пойдет на мирные переговоры со страной-агрессором РФ (даже под давлением западных стран).

Сам же президент Владимир Зеленский заявил ,что сейчас"плохой момент"для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства эмоционально готов к длительной войне.

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