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Зеленский прибыл в Румынию: о чем будет говорить с Йоханнисом

Анна Ярославская
10 октября 2023, 10:47 обновлено 10 октября, 10:54
Этот визит принесет пользу и украинскому, и румынскому народам, заявил президент Владимир Зеленский.
Клаус Йоханнис, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию. Лидеры двух стран обсудят взаимодействие в сфере безопасности, развитие авиационной и другие оборонные коалиции, а также усиление украинской ПВО.

"Бухарест, Румыния. Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет. Буду рад видеть господина президента Румынии Клауса Йоханниса – у нас большой спектр тем для переговоров", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский отметил, что Украина благодарна Румынии за масштабную помощь и "за максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной".

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"Мы уже наладили сотрудничество, поддерживающее стабильность многих других народов, и можем его еще расширить. Будем говорить сегодня о дальнейшем взаимодействии в сфере безопасности, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами. Этот визит принесет пользу обоим нашим народам", - отметил президент.

Как сообщал Главред, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и первая леди после прибыли в Канаду. В Оттаве их встретил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Белый дом. Там украинский гарант встретился с президентом США Джо Байденом.

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Владимир Зеленский новости Украины Клаус Йоханнис
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