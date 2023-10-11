УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Миргороде прогремел взрыв: в половине областей объявлялась воздушная тревога

Алёна Воронина
11 октября 2023, 14:21 обновлено 11 октября, 14:39
В воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом авиации для обстрелов. Наблюдается активность вражеских самолетов.
Взрыв, ракета Оникс
В Миргороде прогремел взрыв во время воздушной тревоги/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В городе Миргород Полтавской области прогремел взрыв днем в среду, 11 октября. По предварительным данным, российские оккупанты запустили из авиации ракету Х-59.

Об этом сообщают местные паблики. В половине областей Украины, включая Полтавскую область, объявлялась воздушная тревога.

В Полтавской области воздушную тревогу объявили в 13:45, а отменили в 14: 19.

видео дня

В Воздушных силах ВСУ перед этим сообщали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и есть угроза применения авиационного вооружения.

Попаданий нет

После взрыва, который слышали в Миргороде, в Полтавской ОВА сообщили, что вражеских попаданий во время воздушной тревоги не было.

"Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала", – сообщили в ОВА.

Ракетный удар РФ по кафе в Грозе

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине в селе Гроза Купянского района. Оккупанты убили более полусотни человек, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, которые попали в больницу в тяжелом состоянии в больнице. Российские оккупанты могли нанести удар ракетой "Искандер".

11 октября стало известно, что число погибших возросло до 55 человек. За прошедшие сутки были идентифицированы две женщины среди погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине.

СБУ разоблачила 2 предателей, которые обрекли к смерти своих односельчан. Мужчины после освобождения села от оккупантов бежали в Россию вместе с захватчиками, забрав с собой свои семьи. находясь в РФ, они выспросили у жителей села, когда будут поминки за военным, и навели ракету.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Миргород Полтавская область вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

В Миргороде прогремел взрыв: в половине областей объявлялась воздушная тревога

В Миргороде прогремел взрыв: в половине областей объявлялась воздушная тревога

14:21 Украина
200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

12:55 Мир
В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

12:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:32

Дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертью

14:28

50 гривен и выше: в МВФ пугают курсом доллара в Украине на ближайшие годы

14:26

Предатели "Кролики" Данилец и Москаленко появились на прощании с Ниной Матвиенко

14:21

В Миргороде прогремел взрыв: в половине областей объявлялась воздушная тревога

14:11

Первые 5 тыс. FPV-дронов от операции "Єдність" уже доставлены в Украину – Федоров

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
14:00

Все это время хранили неправильно: секрет ухода за картошкой на кухне

13:43

"Паспорт надо будет подтвердить": Скрипка предложил экзаменовать тех, хто уехал за границу

13:01

В Украине массово пересчитают пенсии: кому готовить кошельки под деньги

12:55

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

Реклама
12:46

В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

12:43

Удар ракеты по кафе в Грозе: число погибших возросло до 55 человек

12:29

Победительница "Холостяка" во второй раз стала мамой

12:28

Девушка намазала лимон зубной пастой и бросила в стиралку: результат удивилВидео

12:16

Зеленский на Рамштайне рассказал, что нужно для ускорения завершения войны в Украине

12:04

Украину могут принудить к "Минску-3", но этого можно избежать – РустамзадеВидео

11:55

Есть в каждом доме: эксперт сообщил об уникальном методе борьбы с храпом

11:53

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: тысячи людей пришли к ФилармонииФотоВидео

11:20

"Мы этого боимся": Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа

11:06

Ракетный удар по Грозе: СБУ разоблачила предателей, которые обрекли к смерти 53 односельчанФото

10:56

Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16: названы сроки

Реклама
10:45

Будут работать намного лучше: как почистить наушники от серы

10:45

Наступление России началось: генерал-разведчик раскрыл главный замысел Путина

10:20

Зеленский прибыл в Бельгию: президент примет участие в заседании "Рамштайн"

10:15

Зеленский сказал, собирается ли на второй президентский срок

10:02

Будут ли в Украине отключать свет зимой: эксперт назвал два условия блэкаута

09:52

Видели все, а знают единицы: что означают точки на лобовом стекле

09:45

Впереди саме тяжелое: Зеленский сообщил о завершающем этапе войны

09:33

"Придется выбирать": Зеленский оценил, отвлечет ли война в Израиле внимание от Украины

09:28

Британия предоставит Украине военную помощь на 123 млн долларов: что туда войдет

08:57

Сообразительная девушка показала, как удалить известковый налет с насадки для душаВидео

08:44

"Могла быть маскировочная атака": эксперт объяснил, как Моссад "проглядел" нападение

08:29

Зачем Белый дом хочет совместить помощь Украине и Израилюмнение

08:20

Оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного – ISW

08:15

Гороскоп на завтра 12 октября 2023: Деве - финансовый успех, Весам - избавление от токсичных людей

07:57

У спецслужб есть доказательства: Зеленский рассказал Нетаньяху о связи РФ с ХАМАС

07:40

У четырех знаков зодиака в октябре перевернется жизнь: астролог сказал, кому ждать переменВидео

07:10

США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль - советник Байдена

07:10

Какой праздник завтра 12 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

06:55

Надо найти спящего кота среди камней за 10 секунд: загадка, которую решат единицы

06:36

РФ безуспешно атакует, а мы шаг за шагом двигаемся вперед - Зеленский

Реклама
06:35

Как правильно говорить – "жилий" или "житловий будинок": Авраменко расставил точки над "і"Видео

06:02

Об уменьшении поддержки Украины в связи с нападением на Израильмнение

05:55

Продлится минимум 4 дня: Украину накрыла сильная магнитная буря

05:28

Блогерша поделилась идеальным напитком, который поможет сбросить вес и улучшить кожуВидео

04:50

РФ готовит бегство с оккупированных территорий: Свитан назвал два направления

04:15

Эксперт оценил, как сильно война в Израиле сможет отвлечь внимание США от войны в Украине

03:43

Меньше ткани, больше тела: Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников

03:13

Нужно успеть за 21 секунду: невероятный тест для проверки IQ

02:42

Для многих это будет открытием: как правильно мерить температуру

02:10

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять