В Миргороде прогремел взрыв: в половине областей объявлялась воздушная тревога

В воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом авиации для обстрелов. Наблюдается активность вражеских самолетов.

https://glavred.info/ukraine/v-mirgorode-progremel-vzryv-v-polovine-oblastey-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-10507387.html Ссылка скопирована

В Миргороде прогремел взрыв во время воздушной тревоги/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В городе Миргород Полтавской области прогремел взрыв днем в среду, 11 октября. По предварительным данным, российские оккупанты запустили из авиации ракету Х-59.

Об этом сообщают местные паблики. В половине областей Украины, включая Полтавскую область, объявлялась воздушная тревога.

В Полтавской области воздушную тревогу объявили в 13:45, а отменили в 14: 19.

видео дня

В Воздушных силах ВСУ перед этим сообщали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и есть угроза применения авиационного вооружения.

Попаданий нет

После взрыва, который слышали в Миргороде, в Полтавской ОВА сообщили, что вражеских попаданий во время воздушной тревоги не было.

"Очередная вражеская атака на Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородской общине. Вражеских попаданий по критической или гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Информация о пострадавших не поступала", – сообщили в ОВА.

Ракетный удар РФ по кафе в Грозе

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине в селе Гроза Купянского района. Оккупанты убили более полусотни человек, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, которые попали в больницу в тяжелом состоянии в больнице. Российские оккупанты могли нанести удар ракетой "Искандер".

11 октября стало известно, что число погибших возросло до 55 человек. За прошедшие сутки были идентифицированы две женщины среди погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине.

СБУ разоблачила 2 предателей, которые обрекли к смерти своих односельчан. Мужчины после освобождения села от оккупантов бежали в Россию вместе с захватчиками, забрав с собой свои семьи. находясь в РФ, они выспросили у жителей села, когда будут поминки за военным, и навели ракету.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.