Удар ракеты по кафе в Грозе: число погибших возросло до 55 человек

Две женщины, которые считались пропавшими без вести, были идентифицированы среди погибших.

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Число погибших из-за удара ракеты по кафе в Грозе увеличилось/ коллаж: Главред, фото: Telegram Олег Синегубов

Число погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине возросло до 55 человек.

За прошедшие сутки были идентифицированы две женщины среди погибших. Ранее они считались пропавшими без вести. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает "Суспільне".

Еще три человека считаются пропавшими без вести.

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"За сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести. Продолжается идентификация тел погибших. Уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими три человека, детей среди них нет", – сообщил Чубенко.

Также он отметил, что, согласно заявлениям родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58.

"Криминалисты и судебно-медицинские эксперты осуществляют очень кропотливую работу по идентификации погибших. Для примера, тело одного из мужчин, который находился в эпицентре взрыва, было разорвано по меньшей мере на 19 частей", – рассказал спикер Харьковской облпрокуратуры.

Ракетный удар оккупантов по кафе в Грозе

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Тела погибших в селе Гроза были изуродованы и разорваны. Оккупанты убили 53 человека, из которых одного ребенка. В том числе была убита вся семья перезахороненного военного, который в начале полномасштабного вторжения был похоронен в Днепре. В селе Гроза на Харьковщине погибли жена, невестка и сын военного, в честь которого устроили поминальный обед.

После этого сообщалось, что в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениям. На местном кладбище расчищают чащи и роют новые могилы. Из-за этого удара во многих семьях есть по 2-5 погибших.

7 октября сообщалось, что в Грозе состоялись первые захоронения жертв террористического акта 5 октября – там попрощались с супругами, которые погибли во время жестокого удара РФ по кафе.

СБУ разоблачила 2 предателей, которые обрекли к смерти своих односельчан. Мужчины после освобождения села от оккупантов бежали в Россию вместе с захватчиками, забрав с собой свои семьи. Находясь в РФ, они выспросили у жителей села, когда будут поминки за военным, и навели ракету.

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