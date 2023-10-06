В семьях по 2-5 погибших: в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениям

Российская ракета, которая ударила по кафе в селе на Харьковщине, была выпущена из оккупированной территории.

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РФ ударила Искандером по селу Гроза на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты нанесли удар по селу Гроза Харьковской области, где в одну секунду убили 52 человека. Еще 6 человек находятся в больнице. Теперь в селе роют могилы, чтобы похоронить тех, чью жизнь отняла российская ракета. Об этом сообщает ТСН.

Этот теракт стал самым массовым по количеству погибших на Харьковщине. Село готовится к массовым захоронениям. На месте удара до сих пор много личных вещей погибших, кровь. Родственники убитых приносят цветы и лампадки.

На местном кладбище расчищают чащи и роют новые могилы. Из-за этого удара во многих семьях есть по 2-5 погибших.

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"Некоторые из найденных тел были очень изуродованы, их доставали частями", - говорит корреспондент.

РФ ударила Искандером по селу Гроза на Харьковщине / фото: скриншот из видео

Что известно о раненных

Всего на поминки по военному пришло около 60 человек. Из всех, кто был там, выжило всего 6 человек. У пострадавших многочисленные минно-взрывные травмы и рваные раны конечностей.

Одна из женщин находится в крайне тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ. У пострадавшей тяжелая минно-взрывная травма с повреждением брюшной полости и головы.

Что известно о ракете

Российские оккупанты ударили по кафе ракетой Искандер. Она прилетела с оккупированной территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Харьковской ОВД Роман Семенуха.

"То, что могу сказать: нам известны даже координаты, из какой точки был выход этой ракеты", — сказал Семенуха.

Удар по селу Гроза на Харьковщине

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обстрелы жестоким терактом. Он пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира ... Террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - сказал Зеленский.

В МВД Украины рассказали все детали ракетного удара по Грозе. Оказалось, что враг ударил по кафе, где был поминальный обед. Оккупанты убили 51 человека, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Российские оккупанты могли нанести удар ракетой Искандер.

Оказалось, что люди пришли попрощаться с погибшим военным. Тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны. В селе уже закончили разбирать завалы. Оккупанты убили 52 человека, среди которых есть один ребенок. Еще 6 человек получили тяжелые осколочные ранения.

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