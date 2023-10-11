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Зеленский на Рамштайне рассказал, что нужно для ускорения завершения войны в Украине

Анна Ярославская
11 октября 2023, 12:16 обновлено 11 октября, 12:33
На данный момент никто не может сказать, сколько дней еще будет продолжаться война, но Украина никогда не сдастся Путину.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский выступил в штаб-квартире НАТО на заседании в формате Рамштайн / скриншот

В среду, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский, выступил на заседании в формате "Рамштайн", которое проходит в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

По словам президента, на данный момент никто не может сказать, сколько дней еще будет продолжаться война в Украине, но уже очевидны несколько вещей.

"Во-первых, Путину никогда не сдастся Украина. Во-вторых, Россия не может позволить себе гонку вооружений. И третье - демократия может победить в этой битве. И это важно для каждой страны в мире", - сказал Зеленский и добавил, что амбиции Москвы никогда не ограничивались Украиной.

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"И мы все хотим, чтобы эти амбиции были уничтожены в Украине в ближайшем времени (...) Я знаю, что необходимо для того, чтобы ускорить завершение этой войны. Это полная защита нашей территориальной целостности, суверенности и полные гарантии защиты после завершения войны", - сказал Зеленский.

Сейчас, по его словам, на поле боя сложилась особенная ситуация, когда нужно "давить без каких-либо пауз".

"Необходимо понимать принцип эффективной обороны и понимать, что оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики. Россия потеряла инициативу на сегодня, и мы продолжаем давить на нее. Украинская отвага и ваша поддержка - именно они определяют, что происходит на поле боя, и что более важно - что будет происходить на поле боя", - сказал президент.

Зеленский добавил, что ситуация остается сложной, но именно украинские военные определяют ход событий, и Россия не может справляться лишь своими силами. Именно поэтому стране-агрессору нужен Иран и Северная Корея.

"Представьте себе: впервые в истории Москва поехала в Пхеньян, чтобы склонить колено (...) России не хватает собственной силы (...) Нам нужно больше давить на противника, чтоб он слабел быстрее и не мог адаптироваться к этому давлению. Нам нужно убедиться, что Россия идет к поражению", - добавил президент Украины.

Как сообщал Главред, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Там он принимает участие в заседании в формате "Рамштайн" офлайн. В Бельгии президент проведет встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Румынии.

С президентом Румынии Клаусом Йоханнисом глава государства подписал стратегические документы о партнерстве. В частности, Зеленский намекнул на поставку снарядов и усилением нашей ПВО.

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