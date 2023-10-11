Зеленский прибыл в Бельгию: президент примет участие в заседании "Рамштайн"

В среду, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Глава государства впервые примет участие в заседании в формате "Рамштайн" офлайн.
"Визит в штаб-квартиру НАТО, который будет иметь важное значение для нашей устойчивости этой зимой", - написал Зеленский в Telegram.
В Бельгии президент проведет встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.
"Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". Есть важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участниц этой мощной коалиции", - рассказал Зеленский.
Также украинский президент проведет переговоры в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
"Главное – наша общая защита свободы и людей", - завил глава государства.
Как сообщал Главред, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Румынии.
В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что провел этот день, встречаясь с румынскими политиками, в частности премьером и президентом страны.
С президентом Румынии Клаусом Йоханнисом глава государства подписал стратегические документы о партнерстве. В частности, Зеленский намекнул на поставку снарядов и усилением нашей ПВО.
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