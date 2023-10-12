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"Украина не сможет выйти к Крыму до весны": аналитик сказал, что нужно изменить

Алёна Воронина
12 октября 2023, 03:15
Перспективы выхода ВСУ к Азовскому морю или Крыму сейчас туманны. Для движения вперед Украина вместе с западными партнерами должна усилить свою армию.
Агиль Рустамзаде, Крым
Перспективы выхода ВСУ к Азовскому морю или Крыму сейчас туманны, считает Рустамзаде/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Украина еще не перешла на военные рельсы, а западные партнеры частично подвели украинцев, не передав им необходимые ресурсы в достаточных объемах. Поэтому у украинской армии сейчас недостаточно сил для того, чтобы перерезать "суходольный коридор" к оккупированному Крыму или выйти к Азовскому морю без огромных потерь.

Если ситуация не изменится, то к весне украинские военные не смогут выйти к Крымк. Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде в интервью Главреду.

"Украина не перешла на военные рельсы, вас частично подвели и западные партнеры, которые не передали необходимые ресурсы в достаточных объемах. Такие факторы определили итог этой контрнаступательной операции, о подобном сценарии я предупреждал еще в апреле. Перспективы выхода украинской армии к Азовскому морю или Крыму сейчас довольно туманны. Российская армия успела восполнить свои потери", – отметил Рустамзаде.

В то же время российская оккупационная армия успела восполнить свои потери. Захватчики не смогли найти дополнительные артиллерийские средства, но привлекли живую силу и увеличили количество оборонительных рубежей.

Чтобы ситуация с прочностью украинской армии улучшилась, Украине нужно приложить больше усилий, увеличить финансирование сектора обороны и увеличить необходимые производства. Тогда и увеличатся возможности Сил обороны Украины. Без этого выйти к Крыму будет трудно.

"Впрочем, возможен и другой сценарий, который предусматривает усиление Украиной и западными партнерами украинской армии до начала весенней операции. И речь идет не о линейных методах, таких как мобилизация – воевать нужно качеством, а не количеством. Вот тогда вы сможете выйти к Крыму", – отметил аналитик.

По его словам, в нынешних условиях армии Украины вряд ли удастся перерезать "суходольный коридор" к Крыму или выйти к Азовскому морю без огромных потерь. Максимальным результатом в такой ситуации может быть выход на расстояние, которое позволит держать "суходольный коридор" под огневым контролем. Для больших результатов не хватит ресурсов – артиллерии, боеприпасов и огневых средств поражения.

"Но всегда есть вероятность, что вам передали очень много "лакомств" и завтра-послезавтра вы сможете чего-то достичь. Например, могут передать огромную партию в 200-300 тысяч боеприпасов и новые самоходные артиллерийские установки. И тогда на каком-либо участке войска смогут создать зону эффективного огневого контроля и продвинуться вперед", – отметил аналитик.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Кто такой Агиль Рустамзаде

Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана.

В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Напомним, Зеленский сообщил о завершающем этапе войны. Владимир Зеленский сообщил, что война России против Украины находится на последнем этапе. Однако, сейчас никто не может определить конкретную дату конца войны.

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж отметил, что наступление России началось. По его словам, российское командование нацелилось на взятие в клещи города Авдеевка.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде отмечал, что Украину могут заставить в "Минск-3", но этого можно избежать. Украине нужно действовать как Израиль – по принципу "всё для фронта". Если этого не произойдет, до конца весны украинцев будут заставлять к политическому урегулированию.

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