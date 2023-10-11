Наступление России началось: генерал-разведчик раскрыл главный замысел Путина

Путин требует атаковать по всей линии фронта. Эксперт прокомментировал планы противника по окружению Авдеевки и прорыва на Купянском направлении.

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Эксперт прокомментировал планы противника по окружению Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Минобороны России, УНИАН

Силы обороны Украины ведут активные наступательные действия на юге в районах Вербового и Токмака. В то же время российское командование нацелилось на взятие в клещи города Авдеевка. Об этом заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

"Сегодня вопрос стоит о том, что именно наши войска активно проводят наступательную операцию, особенно на юге в районе Работиного, Вербового и Токмака. И это реальная перспектива перекрытия их коммуникаций, прежде всего железнодорожной ветки, которая обеспечивает Запорожскую группировку. И это уже критическая составляющая. Мы ежедневно постепенно проводим движение, подтягиваем резервы и, соответственно, враг, получив информацию о том, что, возможно, мы сейчас направим новое подразделение на это направление, что это будут системные прорывы, а дальше уже стратегическое направление, они подготовили за несколько месяцев как раз несколько локальных ударов", - сказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Как отмечает эксперт, со стороны российских оккупантов происходит попытка окружить Авдеевку и продолжить наступление. По информации Маломужа, стратегической задачей для россиян является отодвинуть фронт подальше от Донецка, а также отвести возможные силы и резервы от Бахмута.

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"Вот сейчас как раз идет основная атака. Они будто создали такой кулак, который пытаются сейчас концентрировать в системной наступательной операции. Уже все российские СМИ разносят информацию о том, что они уже прошли два километра и идут дальше в наступление. Но все наши данные — геолокации и, соответственно, даные нашей разведки показывают, что такого нет", — сказал генерал.

По его словам, россияне сконцентрировали на этом направлении и новых мобилизованных, и новые огневые средства, и активно используют авиацию.

"Но наши войска, наши ребята стоят там мощно, враг не продвинулся. Точно так же движение в направлении Марьинки — это также дополнительный формат оттягивания наших возможностей, чтобы мы не пробили именно Запорожское направление. И поэтому идет, как бы такой комбинированный формат: Авдеевка — основное направление, Марьинка — дополнительное", — сказал Маломуж.

Он добавил, что также российская армия пытается атаковать на Сватово-Кременском направлении.

"То есть Путин на всех направлениях требует от войск наступательных операций и недопущения наших продвижений не только в Запорожской области, а особенно в Бахмуте", — подчеркнул Маломуж.

Он констатировал, что армия РФ бросает в бой дополнительные силы, часто прошедшие только начальную подготовку на хорошо подготовленный укрепрайон Авдеевки.

"У нас в районе Авдеевки как раз хороший укрепрайон. Да, там очень большая концентрация огневых средств, тысячи ударов в течение суток, но мы четко уже отработали, как идти от этого и, соответственно, отражать системное наступление врага", — сказал Маломуж.

Наступление России на Донбассе

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты перешли в активное наступление по всему Восточному фронту. Об этом заявил майор Нацгвардии Украины, командир бригады "Азов" Богдан Кротевич.

В то же время, войска России замедлили свое наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная. Наступательные позиции врага ухудшились из-за контрнаступления ВСУ на Юге. Впрочем, в Харьковской и Луганской областях усилилась работа вражеской авиации.

Также, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать. Поэтому все попытки оккупантов вернуть освобожденные украинскими защитниками территории под Бахмутом и Ореховым провалились.

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