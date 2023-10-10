"Поезд горел на ходу": новые детали невероятного успеха ВСУ на Юге

В последние дни украинские бригады наконец достигли одной из главных целей, взяв город Токмак под огневой контроль. Это позволило взрывать российские поезда.

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ВСУ сожгли дотла эшелон россиян под Токмаком / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, provce.ck.ua

В первую неделю октября украинская артиллерия, возможно, американские высокомобильные артиллерийские ракетные установки — подошли достаточно близко до Токмака, чтобы попасть в российский поезд с провизией и боеприпасами, который двигался вблизи города. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс в материале для американского Forbes.

"Драматическое видео, которое распространилось в интернете в воскресенье, изображает поезд в огне. Важное последствие. Российская логистика на оккупированном Юге Украины сейчас в серьезных проблемах. Токмак является главным автомобильным и железнодорожным узлом: пожалуй, важнейшим узлом Юго-Западной Украины. Перекройте сухопутные линии снабжения, проходящие через Токмак, и вы перекроете гарнизоны, которые зависят от этих линий снабжения продовольствием, топливом, боеприпасами, резервами и транспортными средствами.",- указывает обозреватель.

Смотрите видео, как горит российский поезд:

видео дня

Detonation of a Russian anno train at a railway junction near Tokmak



After unloading the car with the shells, himars immediately flew to them (although @HerrDr8 map has other systems in range) pic.twitter.com/2BOPpUaBBq — Greyskull (@FreudGreyskull) October 8, 2023

В материале автор делает вывод, что перевод Токмака в зону действия артиллерии и ракет является большим шагом к достижению конечной цели украинцев – одержать победу над российскими полевыми армиями на юге и освободить тысячи квадратных миль, которые они оккупировали. Включая Крым, стратегический полуостров, который Россия силой аннексировала в 2014 году.

"Это не конец 21-месячной войны России против Украины. Это даже не начало конца. Но это событие, которое сигнализирует о некоторых из основных военных целей Киева, а также освещает подготовку, которую делает Москва, чтобы продолжить войну — и сохранить свой контроль над оккупированной территорией", - отмечается в материале.

Эксперт пишет, что в то же время, когда украинцы акцентируют внимание на линиях снабжения, которые проходят через Токмак, россияне решительно работают над установлением новых маршрутов снабжения на южное направление. Если россиянам удастся вывести грузовики и поезда от Токмака, это может частично лишить украинцев возможности проводить контратаки в направлении Мелитополя, делая такие контратаки стратегически менее эффективными.

Дэвид Акс указывает, что украинский удар по тому российскому поезду под Токмаком стал возможен лишь недавно.

"Трудно столкнуться с движущимся поездом. Именно поэтому попытки России поразить собственную жизненно важную железнодорожную сеть Украины пока не помешали украинской логистике. Чтобы нанести удар по тому эшелону с боеприпасами, украинцам нужны были хорошие, свежие разведывательные данные, возможно, от беспилотников или местных партизан. Но им также нужно было использовать свой самый точный огонь. То есть их артиллерийские снаряды Excalibur с наведением GPS и управляемые ракеты залпового огня", - указывает он.

В материале говорится, что линия столкновения, вероятно, должна была стабилизироваться где-то в районе Работиного, в 12 милях к северу от Токмака, прежде чем украинская высокоточная артиллерия сможет эффективно нацелиться на поезда, курсирующие через Токмак.

Мощные силы украинских бригад, в том числе, лучше всего оснащенные 47-я механизированная и 82-я десантно-штурмовые бригады, этим летом с боями пробились к Работиному — ценой невероятных затрат, и наконец освободили населенный пункт в августе. Вскоре последовала артиллерия, и началась серьезная контрлогистическая кампания против Токмака.

"Ожидайте еще много высокоточных ударов по российским поездам и конвоям в Токмаке и вокруг него в ближайшие недели и месяцы, поскольку Украина намерена продлить свое летнее контрнаступление на осень и зиму. Также ожидайте, что россияне адаптируются или, по крайней мере, попытаются адаптироваться", - указывает военный обозреватель.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Мелитопольском направлении, сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Он рассказал о том, что у украинских войск есть частичный успех к западу от ивового Запорожской области.

Также, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил хорошие новости с Южного фронта. Так, Силы обороны Украины продвинулись на 100-600 метров на Таврическом направлении.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается. Войска работают над тем, чтобы отбросить оккупантов агрессора России. Однако есть несколько ключевых проблем-минные поля, а также дефицит боеприпасов и зенитных средств.

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