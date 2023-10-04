Закрепляются на новых рубежах: ВСУ продолжают контрнаступление на юге

На Таврическом направлении силы обороны продвинулись на 100-600 метров, на Мелитопольском направлении враг бросает на штурмы десантные войска, но несет потери.

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ВСУ продолжают контрнаступление на юге / коллаж Главред, фото: Министерство обороны Украины

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил хорошие новости с Южного фронта. Так, Силы обороны Украины продвинулись на 100-600 метров на Таврическом направлении. Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Мы имели частичный успех в районах западнее Работиного Запорожской области, там наши воины наносят оккупационным войскам потери и в живой силе, и в технике. Продолжают закрепляться на занятых рубежах и продолжают истощение врага на этом направлении. На определенных направлениях продвинулись от 100 до 600 метров", - сообщил спикер.

В то же время, противник использует элитные десантные войска для того, чтобы задержать продвижение Сил обороны Украины. Александр Штупун отмечает, что несмотря на это наши воины продолжают создавать давление на позиции врага.

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"Потихоньку мы жмем. За последние 3 суток сдалось в плен 25 российских оккупантов, но враг не сдается, пытается восстановить утраченное положение, в частности, западнее ивового, юго-восточнее Малой Токмачки, то есть он бросает определенные резервы на штурмы, и также фиксируется, что на штурм он бросает элиту – десантные войска, но несет потери", - отметил спикер.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сообщил, что россияне используют все имеющиеся резервы. В частности, десантников и свежие мобилизованные войска, которые используются в качестве прикрытия.

"Кадровые части они стараются не бросать на штурм, берегут для каких-то своих целей. Подразделения отводятся те, что несут потери, на их место заходят другие. Но новым подразделениям нужно определенное время для привыкания к обстановке, планировке и потом они начинают действовать, но не всё у них удается. На штурмы ходят почти безуспешно", - пояснил спикер, добавив, что россияне пытаются обезопасить свои логистические пути и не позволить украинским войскам максимально приближаться к Азовскому побережью.

По словам Штупуна, российские оккупанты прилагают много усилий, чтобы захватить Марьинку, которая имеет символическое значение для пропагандистов.

"Там враг со всех сторон ищет слабые места, продолжает атаковать вокруг Авдеевки южнее и севернее. Марьинку он штурмует все время, ежедневно 10-15, иногда до 20 атак доходит, потому как я отмечал, им нужно показать через пропаганду, что они взяли город. А Марьинка достаточно символична, они уже почти 9 лет не могут ее взять", - отметил Штупун.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия". Участники совещания согласовали последовательность шагов с учетом изменений оперативной обстановки на фронте.

В свою очередь известный украинский режиссер, бывший узник Кремля, а ныне ‒ боец ВСУ Олег Сенцов рассказал о жестоких боях в рамках контрнаступления ВСУ на юге страны.

Также ранее и. о. обязанности директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что на юге подразделения "гвардии наступления" Украины продвинулись вглубь обороны россиян.

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