"Гвардия наступления" прорвала оборону РФ на юге и захватила новые рубежи

На Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/gvardiya-nastupleniya-prorvala-oboronu-rf-na-yuge-i-zahvatila-novye-rubezhi-10502548.html Ссылка скопирована

Бойцы Нацгвардии идут вперед на юге / Facebook/NGUmainpage

На юге подразделения "Гвардии наступления" Украины продвинулись в глубь обороны россиян, рассказал и.о. обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

На Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" Национальной гвардии вытесняют оккупантов с позиций. Об этом он рассказал на брифинге в Military Media Center.

Представитель ГУ Нацгвардии уточнил, что на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.

видео дня

"Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление окупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту", - добавил Уршалович.

Кто такой Николай Уршалович Николай Уршалович – полковник, заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины. Участвовал в боях за освобождение Славянска, в зоне боевых действий находился с начала июня по август 2014-го. 19 июля 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени, 25 марта 2020 года — медалью "За военную службу Украине", пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что оккупанты пытались атаковать ВСУ в районе Андреевки, но получили "по зубам". Силы обороны успешно уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед. Украинские бойцы продолжают наступательную операцию, рассказал Илья Евлаш.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия". Участники совещания согласовали последовательность шагов с учетом изменений оперативной обстановки на фронте.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.