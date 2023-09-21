УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

Алексей Тесля
21 сентября 2023, 15:55 обновлено 21 сентября, 16:06
Украинские бойцы продолжают наступательную операцию, рассказал Илья Евлаш.
всу
ВСУ продвигаются под Бахмутом / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Подразделения Вооруженных сил Украины установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Это значительно усложнило логистику российских войск на Бахмутском направлении, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Динамически происходит борьба и там, и там, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его с позиций", - рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

видео дня

Он уточнил, что на Бахмутском направлении враг сейчас интенсивно пытается вернуть позиции в освобожденных Андреевке и Клещиевке, ведь они очень важны для обороны Бахмута. Захват этого фланга дает ВСУ возможность больше наносить артиллерийские удары по скоплению личного состава россиян, их командным пунктам и технике.

"Выход вблизи Андреевки и Клещиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут - Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже получают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и усложнятся в дальнейшем", - пояснил собеседник.

Вместе с тем он отметил, что украинские бойцы продолжают наступательную операцию на южном фланге возле Бахмута и имеют успехи в районе Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.

Украинские защитники продолжает наносить удары там, где оккупанты меньше всего этого ожидают, и значительно меньшими силами по сравнению с противником продолжают двигаться вперед несмотря на доминирование противника в воздухе, добавил Евлаш.

Ранее сообщалось, что освобождение на Бахмутском направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также закрепление на завоеванных рубежах открывает для Сил обороны определенные перспективы дальнейшего продвижения.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий: ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бахмут война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

15:55 Украина
Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

15:41 Синоптик
20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

15:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:03

Что нужно намазать на лицо 23 сентября, чтобы сохранить красоту: приметы дня

15:55

Брюссель отреагировал на неожиданное заявление Моравецкого о поставках оружия Украине

15:55

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

15:41

Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

15:29

"Чат войны. Мощун": как село под Киевом стало щитом столицы в начале войны

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
15:28

20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

15:12

Фильмы о любви, которые стоит посмотреть: вечная классика и кино, которое ошеломит

15:08

Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США

15:01

Что можно подарить на День Учителя бюджетно: 6 классных идей

Реклама
14:55

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в КрымуВидео

14:46

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

14:41

Украина заплатит 20 000 евро: суровое наказание от УЕФА

13:54

"Довбануло так, что окна вылетели": очевидец рассказал о ракетном ударе по ЧеркассамФотоВидео

13:53

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:36

Как быстро и легко убрать катышки с одежды: 3 безотказных способа

13:33

Favbet Foundation передал стрелецкому подразделению ВСУ пикап высокой проходимости

13:22

Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

13:15

Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

13:05

Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

12:58

Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

Реклама
12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

12:51

День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:15

О чем молчат грибники: где лучше всего искать белые грибы

11:01

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

10:58

Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

10:24

Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

10:17

Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

10:17

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:05

Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без светаВидео

09:52

РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушенияФото

09:44

Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

09:40

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

09:36

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилиюмнение

Реклама
09:10

Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

09:10

Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенокФотоВидео

09:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять