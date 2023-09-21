ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

Украинские бойцы продолжают наступательную операцию, рассказал Илья Евлаш.

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ВСУ продвигаются под Бахмутом / Коллаж: Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Подразделения Вооруженных сил Украины установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Это значительно усложнило логистику российских войск на Бахмутском направлении, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Динамически происходит борьба и там, и там, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его с позиций", - рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

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Он уточнил, что на Бахмутском направлении враг сейчас интенсивно пытается вернуть позиции в освобожденных Андреевке и Клещиевке, ведь они очень важны для обороны Бахмута. Захват этого фланга дает ВСУ возможность больше наносить артиллерийские удары по скоплению личного состава россиян, их командным пунктам и технике.

"Выход вблизи Андреевки и Клещиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут - Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже получают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и усложнятся в дальнейшем", - пояснил собеседник.

Вместе с тем он отметил, что украинские бойцы продолжают наступательную операцию на южном фланге возле Бахмута и имеют успехи в районе Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.

Украинские защитники продолжает наносить удары там, где оккупанты меньше всего этого ожидают, и значительно меньшими силами по сравнению с противником продолжают двигаться вперед несмотря на доминирование противника в воздухе, добавил Евлаш.

Ранее сообщалось, что освобождение на Бахмутском направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также закрепление на завоеванных рубежах открывает для Сил обороны определенные перспективы дальнейшего продвижения.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий: ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.

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