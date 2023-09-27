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"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 10:05 обновлено 27 сентября, 10:05
Контрнаступление – это не только то, что видно на поле боя, отметил Бен Ходжес.
Бен Ходжес, ВСУ
Бен Ходжес ответил критикам контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что критика украинского контрнаступления в войне против России – это непрофессиональные и бесполезные заявления.

"Тем, кто в 8000 километрах критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя", – сказал Ходжес во время дискуссии в Вашингтоне "Победа Украины: мигает желтый сигнал?", передает Голос Америки.

Ходжес напомнил, что украинским бойцам приходится вести наступление без поддержки авиации. По его словам, в таких условиях США, Великобритания или Германия никогда не посылали бы своих солдат на боевые действия.

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Экс-командующий Сухопутными силами НАТО добавил, что контрнаступление – это не только то, что видно на поле боя. ВСУ проводят многосложные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО. Также украинские военные бьют по Черноморскому флоту РФ, что создает огромное давление на российский генштаб.

Контрнаступление ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно отозвался о ходе украинского контрнаступления и подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине оружием. Блинкен отметил, что его чрезвычайно "поразила храбрость и стойкость украинского народа". Госсекретарь также отметил "хороший прогресс" контрнаступления ВСУ.

Контрнаступление ВСУ идет сложно, однако его прогресс впечатляет, и особенно успехи Сил обороны Украины на Юге, учитывая условия, в которых они были достигнуты. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что критика контрнаступления ВСУ неоправдана. По его словам, Украина уже сделала достаточно успешные шаги, и эта тенденция будет продолжаться. Волкер отметил, что Силы обороны Украины вывели из строя российские линии поставки боеприпасов, топлива, продовольствия, мосты, дороги. Эти действия на фронте делают все более сложным для России содержание своих войск и проведение ротации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия и продвигаются вперед.

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