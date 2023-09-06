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Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал

Яна Ставская
6 сентября 2023, 18:08 обновлено 6 сентября, 18:13
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Госсекретарь США подчеркнул, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину.
Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал
Блинкен прибыл в Киев на встречу к Зеленскому / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно отозвался о ходе украинского контрнаступления и подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет помогать Украине оружием.

Во время визита Киева Блинкен отметил, что это уже третий его приезд. Госсекретаря чрезвычайно "поразила храбрость и стойкость украинского народа".

В разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой Блинкен заметил "хороший прогресс" контрнаступления ВСУ.

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"Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что Украина имеет все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что у нее есть сильный сдерживающий фактор, сильная обороноспособность, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась", - цитирует Блинкена CNN.

Прибытие Блинкена

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Соединенные Штаты не анонсировали поездку топ-чиновника из соображений безопасности.

В то же время СМИ писали, что во время визита американской делегации США объявят о новом пакете помощи на сумму 1 млрд долларов.

Американский политолог, в свою очередь, предположил, что США могут и решиться на поставку Украине ракет ATACMS, передача которых уже длительное время является предметом оживленных дискуссий между Белым домом и конгрессменами.

Контрнаступление ВСУ - главное

Контрнаступление Вооруженных сил продолжается уже третий месяц. В течение лета украинским войскам удалось значительно продвинуться на востоке и юге Украины.

Недавно ВСУ освободили с тяжелыми боями село Работино Запорожской области, что позволило защитникам прорвать первую линию обороны оккупантов.

Однако из-за плотно выстроенной оборонительной сети россиян, в частности минирования территорий, продвижение ВСУ существенно замедлено. Кроме того, бойцы признают, что захватчики пытаются с боями возвращать под контроль утраченные позиции.

Темпами контрнаступления недовольны на Западе, хотя в Украине неоднократно обращали внимание, что для ускорения успехов ВСУ необходимо дальнобойное оружие и больше бронетехники.

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