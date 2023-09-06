Что означает приезд Блинкена: американский политолог ответил, ждать ли Украине ATACMS

В российско-украинской войне наступил переломный момент, и Запад должен решиться на передачу всего необходимого для ВСУ вооружения, заметил Залмаев.

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Визит Блинкена в Украину не анонсировался из соображений безопасности / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

США могут согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, но не обязательно во время приезда в Киев госсекретаря Энтони Блинкена.

Как рассказал в эфире FREEDOM американский политолог Питре Залмаев, на такой шаг Вашингтон может пойти, в том числе, чтобы подтолкнуть Германию к передаче своих ракет Taurus.

"К сожалению, "монстры пацифизма" до сих высоко держат свои головы. Германия постоянно нуждается в подталкиваниях со стороны США. Если США дадут хоть один ATACMS, думаю, что в этот раз у Шольца будут развязаны руки, и он передаст Taurus", - высказался Залмаев.

По словам Залмаева, приезд госсекретаря США будет очень важным сигналом от Блинкена, который вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином "являются главными выразителями того, что Америка должна поддерживать Украину до конца, что эта помощь полностью отвечает американским интересам".

Вместе с тем, добавил политолог, США, вероятно, понимают, что в российско-украинской войне наступил переломный момент, требующий от Запада большей решительности по передаче дальнобойных снарядов.

"Приезд Блинкена будет очень важным для поднятия боевого духа украинских солдат, всех членов "Рамштайна". Именно сейчас наступил момент не говорить о каких-то переговорах. Сейчас Украине следует давать максимальное количество оружия, чтобы затем, через год-два, Западу не пришлось предстать перед "не очень аппетитной опцией" посылать своих солдат в Украину", - объяснил Залмаев.

Он назвал "неоправданной" такую задержку и нерешительность администрации Байдена.

"По поводу ATACMS. Не уверен, что мы это услышим от Блинкена, но в течение следующих недель, возможно, что-то такое услышим от Байдена", - допустил Залмаев.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Приезд Блинкена - главное

Энтони Блинкен 6 сентября снова в Киеве. Это уже третий приезд госсекретаря США с начала полномасштабного российского вторжения.

По данным СМИ, сегодня вечером Блинкен объявит о новом пакете помощи для ВСУ на сумму более 1 млрд долларов. Что войдет в транш - пока неизвестно.

Однако накануне в СМИ просочилась информация о планах Америки передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Все это происходит на фоне нежелания немецкого канцлера Олафа Шольца предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Многие эксперты высказывали мнение, что подтолкнуть Берлин к принятию решения могут США (путем передачи Украине ATACMS), как это уже было с танками.

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