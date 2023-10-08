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Контрнаступление ВСУ: защитники "связали" силы оккупантов под Угледаром

Яна Ставская
8 октября 2023, 11:27 обновлено 8 октября, 11:33
За лето ВСУ освободили от оккупантов на этой "оси" минимум 125 квадратных км территории.
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ВСУ идут вперед / Коллаж Главреда. Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Бои в районе Большой Новоселки на запад от Угледара после июльских успехов ВСУ стали менее интенсивными, но отток российских войск вряд ли произойдет, считает британская разведка.

В X (Twitter) Минобороны Великобритании сообщается, что некоторое "затишье" в боестолкновениях на данном участке наблюдается последние четыре недели.

За лето Украина почти наверняка освободила на этой оси не менее 125 квадратных километров территории.

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Вместе с тем, ВСУ на этом участке "связали" силы 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволяя им усиливать другие направления. Они также привлекли ряд российских воздушно-десантных подразделений.

"Хотя эта ось стабилизировалась, российские войска, вероятно, останутся в оборонительной позиции, чтобы защититься от возможных будущих наступательных операций Украины", - считают аналитики разведки.

В Минобороны Британии считают маловероятным, что в ближайшие шесть недель произойдет существенный отток российских сил с этого направления.

Бои в Большой Новоселке и успехи контрнаступления ВСУ

В июле ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге. Тогда же в Генштабе сообщали об успехах ВСУ на направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное.

Сообщалось, что ВС РФ сосредоточили свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держали оборону.

Всего за то время украинские защитники отвоевали у оккупантов еще километр на Мелитопольском направлении.

В настоящее время ожесточенные бои продолжаются в районе железной дороги Клещиевки на Бахмутском направлении. После успешного продвижения ВСУ враг стянул туда дополнительные ресурсы.

Кроме того, успехи ВСУ зафиксированы севернее от населенных пунктов Копани и Новопрокоповка Запорожской области.

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