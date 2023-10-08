Контрнаступление ВСУ: защитники "связали" силы оккупантов под Угледаром

Бои в районе Большой Новоселки на запад от Угледара после июльских успехов ВСУ стали менее интенсивными, но отток российских войск вряд ли произойдет, считает британская разведка.
В X (Twitter) Минобороны Великобритании сообщается, что некоторое "затишье" в боестолкновениях на данном участке наблюдается последние четыре недели.
За лето Украина почти наверняка освободила на этой оси не менее 125 квадратных километров территории.
Вместе с тем, ВСУ на этом участке "связали" силы 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволяя им усиливать другие направления. Они также привлекли ряд российских воздушно-десантных подразделений.
"Хотя эта ось стабилизировалась, российские войска, вероятно, останутся в оборонительной позиции, чтобы защититься от возможных будущих наступательных операций Украины", - считают аналитики разведки.
В Минобороны Британии считают маловероятным, что в ближайшие шесть недель произойдет существенный отток российских сил с этого направления.
Бои в Большой Новоселке и успехи контрнаступления ВСУ
В июле ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге. Тогда же в Генштабе сообщали об успехах ВСУ на направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное.
Сообщалось, что ВС РФ сосредоточили свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держали оборону.
Всего за то время украинские защитники отвоевали у оккупантов еще километр на Мелитопольском направлении.
В настоящее время ожесточенные бои продолжаются в районе железной дороги Клещиевки на Бахмутском направлении. После успешного продвижения ВСУ враг стянул туда дополнительные ресурсы.
Кроме того, успехи ВСУ зафиксированы севернее от населенных пунктов Копани и Новопрокоповка Запорожской области.
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