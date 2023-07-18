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ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

Алёна Воронина
18 июля 2023, 21:04 обновлено 18 июля, 21:07
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На юге украинские военные продвинулись вперед и закрепляются на занятых рубежах. Также есть продвижение возле Бахмута.

Анна Маляр, украинские военные
ВСУ перехватили инициативу на ряде направлений востока и юга, рассказала Маляр/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 14 ОМБр имени Романа Великого

Украинские военные перехватили инициативу на ряде направлений фронта на востоке и юге Украины. В частности, на востоке наступление российских оккупантов на Купянском направлении пока безуспешно. Там продолжаются бои, но инициатива уже на нашей стороне.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анны Маляр в Telegram. Она сообщила, на каких направлениях удалось продвинуться украинским военным.

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Маляр рассказала, что защитники Украины, в частности, смогли продвинуться на южном фланге вокруг Бахмута.

"На южном фланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск. На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным заминированием и интенсивным вражеским огнем", – отметила заместитель министра обороны.

На юге продолжаются наступательные действия украинских военных на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Маляр рассказала, что на направлениях Малая Токмачка-Новопокровка и Великая Новоселка-Урожайное защитники Украины имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. Инициатива на нашей стороне.

"Задача врага – остановить наше продвижение. И они прилагают немало усилий для этого. Враг у нас сильный. Поэтому нашим войскам приходится двигаться в чрезвычайно сложной обстановке. Кроме того необходимо создать определенные условия для дальнейшего продвижения. А это требует времени. Вспомните освобождение Херсона – это тоже был не один день", – подытожила Маляр.

Война в Украине

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что несмотря на то, что все украинцы ждут от контрнаступления ВСУ "быстрых результатов", но быстрый результат контрнаступления невозможен. Генерал Сырский считает, что у Украины всё еще есть одно явное преимущество.

США выделяют для ВСУ важное оружие. Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов. Пакет вооружений включает в себя средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы.

Напомним, Зеленский сделал заявление о территориальных уступках. Украина не согласится на территориальные уступки для страны-агрессора России, а будет защищать жизнь всех своих людей столько, сколько сможет. Наше государство не может отдать часть территорий стране-оккупанту, ведь для нас одинаково важны все территории, заявил Зеленский.

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