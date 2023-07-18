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Быстрый результат контрнаступления невозможен: Сырский раскрыл результаты на фронте

Мария Тупик
18 июля 2023, 16:51 обновлено 18 июля, 16:54
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Генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество.
Сырский, ВСУ
Александр Сырский о контрнаступлении ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что несмотря на то, что все украинцы ждут от контрнаступления ВСУ "быстрых результатов", на самом деле "это не возможно".

"Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но на самом деле это практически невозможно", - сказал Сырский в интервью ВВС.

По данным генерала, как на востоке, так и на юге, территория насыщена минами и оборонительными заграждениями, у россиян, по его словам, много опорных пунктов.

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"Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", - объясняет военный.

Но генерал Сырский считает, что у Украины все еще есть одно явное преимущество.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг к другу являются сильной стороной нашей армии", - отметил он.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Президент-диктатор РФ Владимир Путин вдруг решил прокомментировать контрнаступление ВСУ. В интервью одному из государственных пропагандистских изданий Путин заявил, что якобы украинская операция не имеет успеха, а вот его оккупанты на поле боя "ведут себя героически".

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