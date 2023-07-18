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Рекордная помощь: США выделяют для ВСУ важное оружие - Reuters

Мария Тупик
18 июля 2023, 18:51 обновлено 18 июля, 18:59
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По данным СМИ, Украина получит значительное количество противобеспилотных систем производства австралийской DroneShield Ltd.
Джо Байден, ВСУ, военная помощь
ВСУ получат военную помощь от США / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСУ

США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), что позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не изымать его из запасов оружия в США.

"По словам одного из официальных лиц США, пакет вооружений, о котором ранее не сообщалось, включает средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, взрывающиеся беспилотники и боеприпасы", - пишет Reuters.

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Что может войти в пакет помощи для Украины

Среди систем и боеприпасов, которые США планируют закупить для Украины, есть средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.

Также могут быть включены два различных типа барражирующих боеприпасов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc.

По данным СМИ, Украина получит значительное количество противобеспилотных систем производства австралийской DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.

Предстоящее объявление Министерства обороны США о помощи Украине в области безопасности сопровождается во вторник виртуальной встречей Контактной группы по обороне Украины.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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