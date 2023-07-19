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"Путину делали пластические операции": эксперт объяснил критерии подбора двойников

Алёна Воронина
19 июля 2023, 04:35
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Поскольку главе Кремля меняли структуру лица на операционном столе, подобрать двойников для него стало легче, говорит Жирнов.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Эксперт объяснил критерии подбора двойников диктатора/ коллаж: Главред, фото: скрин

При подборе двойников для российского диктатора Владимира Путина основным критерием было легкое сходство. Также всё зависело от того, какую роль должен был играть каждый "дублер" главы Кремля.

Об этом рассказал бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью Главреду. Он отмечает, что в случаях, когда нужно сыграть какую-то небольшую роль и выйти куда-то вместо Путина, даже нет необходимости в сильном сходстве.

"Их (двойников – ред.) подбирают по тому же критерию, как в голливудских фильмах, когда подбирают дублера. Чтобы он был слегка похож на главного персонажа. Всё зависит от того, какую роль он может играть – если нужно просто в динамике сыграть какой-то небольшой кусочек, то там человек, может, даже быть очень не сильно похожим на персонажа. Просто он должен взять какие-то характерные черты для персонажа – это может быть положение тела в пространстве, движения, форма экспрессии этого человека", – объяснил Жирнов.

Но в фильмах с дублерами работают гримеры и режиссер. А в реальной жизни нельзя просто наложить на человека грим, и всё, ведь грим будет заметным.

"Потому что это заметно. Если снять с большим увеличением, то специалисты это обнаружат. Потому что эксперты в кино знают, как это делается, и знают, что это будет видно на экране. На экране телевизора в фильме это неважно, потому что мы понимаем, что это фикшн, и что там какая-то легкая непохожесть или сильная загримированность – не проблема. А в жизни, наоборот, проблема, поэтому здесь вынуждены использовать людей, которые просто по своим чертам лица похожи", – отметил эксперт.

Однако для Путина стало легче подбирать двойников после того, как российский диктатор сделал пластические операции и ему изменили структуру лица, говорит эксперт.

"Но с Путиным, кстати, произошла ситуация, которая облегчает эту задачу, потому что он очень сильно молодится. Он очень хочет не стареть как можно дольше, поэтому ему проводилось уже несколько пластических операций. Это совершенно ясно, потому что у человека в его возрасте (а я на 9 лет его моложе) всё равно на определенном этапе это становится заметно невооруженным глазом. У Путина этого незаметно, то есть у него совершенно явно были пластические операции. А когда человеку делают пластическую операцию, то ему меняют структуру лица, и тогда уже двойнику становится легче быть к ней подобным", – отметил Жирнов.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Двойники Путина

Ранее Сергей Жирнов отмечал, что двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае. После смерти диктатора РФ власти должны перейти к премьер-министру. Но если Мишустин не устраивает "верхушку" страны-агрессора России, то на публику выпустят двойника Путина с единственной целью – провести неконституционную передачу власти не премьер-министру РФ, а кому-то другому.

Также раньше экс-сотрудник КГБ назвал двойников Путина и объяснил, как их "вычислить". Сергей Жирнов отмечает, что ранее проводили исследование фото Путина и путем сравнения пришли к выводу, что двойников можно отличить по ушным раковинам и другому признаку.

Раньше профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин. Кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, что глава Кремля боится вирусов и бактерий. Поэтому поездка российского диктатора в Дагестан еще раз показала, что там был ненастоящий Путин.

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