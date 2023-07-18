Экс-сотрудник КГБ назвал двойников Путина и объяснил, как их "вычислить"

Двойников Владимира Путина можно отличить по некоторым признакам, подчеркнул Сергей Жирнов.

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Сергей Жирнов рассказал о двойниках Владимира Путина / russsoprot - LiveJournal

Бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов прокомментировал информацию о двойника российского диктатора Владимира Путина.

При этом в интервью Главреду он напомнил, что ранее проводили исследования фото Путина и путем сравнения пришли к выводу, что двойников можно отличить по ушным раковинам и другим признакам.

"Так что я бы не сказал, что это абсолютное доказательство, но эти исследования возникли, кстати, ещё лет 15 тому назад. И двойников люди даже классифицировали и даже придумали им клички – там есть какой-то там "Удмурт", там есть "Свадебный", "Говорун". И в этом смысле это, скорее всего, похоже на правду", - подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

При этом он не исключил, что у Путина могут быть технические двойники.

"Там было неважным очень большое соответствие, и их могло быть много, потому что у тогдашнего Путина был очень плотный график. И, по-моему, даже когда-то он с этим делом попался. Я сейчас не вспомню, кто именно сказал и когда, но говорили о том, что прокол произошел, когда два Путина возникли одновременно в двух разных местах", - добавил Жирнов.

Смотрите видео - интервью Сергея Жирнова Главреду:

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Ранее эксперт назвал отличия двойников Путина. Есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него принимают участие в официальных мероприятиях, рассказал психолог Дмитрий Попов. Среди них выделяется так называемый "Бункерный" двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

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