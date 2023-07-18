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Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – Жирнов

Алёна Воронина
18 июля 2023, 14:50 обновлено 18 июля, 14:57
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После смерти диктатора РФ власть должна перейти к премьеру. Но если Мишустин не устраивает верхушку, то на публику выпустят двойника Путина с одной целью.
Владимир Путин, Сергей Жирнов
Если есть консенсус в верхушке РФ по замене, Путину дадут спокойно умереть, считает Жирнов/ коллаж: Главред, фото: скрин

Согласно Конституции страны-агрессора России, в случае смерти российского диктатора Владимира Путина власть временно переходит к премьер-министру, который становится исполняющим обязанности президента и должен в течение 90 дней организовать и провести новые президентские выборы. Но если "верхушка" в РФ будет недовольна нынешним премьером Михаилом Мишустиным и не захочет, чтобы власть перешла в его руки, тогда на публику могут выпустить одного из двойников Путина.

Двойник главы Кремля в таком случае будет иметь единственную задачу – провести неконституционную передачу власти не премьер-министру РФ, а кому-то другому. Такое мнение высказал бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью Главреду.

"Вот если есть консенсус в "верхушке", что Мишустин, действующий премьер, способен сделать что-то в интересах этой "верхушки", то тогда этому Путину дадут спокойно умереть. То есть скажут, что Путин умер, и что процесс смены президента запущен. Другое дело, если возникнет какая-то проблема. Например, если часть элиты вокруг Путина будет считать, что Мишустин не способен сделать так, как им хочется, или более того, даже активно работает на противоборствующую группу в той же самой "верхушке", – отметил Жирнов.

В таком случае на арену могут выпустить двойника Путина и выдать его за еще действующего президента страны-агрессора России. Его выпустят лишь с одной целью – чтобы вышел этот двойник и сказал, что он временно передает власть.

"Вот так, как это сделал Ельцин, когда тот сказал "Я устал, я ухожу" и указал на конкретного человека, которому он передает власть. И если этот конкретный человек будет не премьер-министром, вот тогда этот двойник имеет смысл на существование", – объяснил эксперт.

Этот двойник может вообще отправить правительство в отставку и объявить, что он временно передает свои полномочия президента, например, секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, его сыну или кому-либо другому, отмечает Жирнов.

Если в "верхушке" власти РФ не будет такой цели нарушить конституционный механизм и продвинуть на пост президента кого-то вместо Мишустина, то двойника Путина вряд ли будут использовать, считает эксперт. Тем более, что использование двойников становится всё более опасным, ведь они уже не раз едва не "спалились", когда начинали рассказывать какие-то небылицы из своей биографии.

"Поэтому не думаю, что долгосрочное пребывание такого двойника в интересах любой группировки вокруг Путина. Его могут сохранить только на тот случай, чтобы провести неконституционную передачу власти не премьер-министру, а кому-то другому. Только в этом случае", – подытожил Жирнов.

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов – полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999-2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании ки КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского вуза под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Смотрите видео интервью Сергея Жирнова Главреду о двойниках Путина:

Двойники Путина

Раньше профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин. Кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, что глава Кремля боится вирусов и бактерий. Поэтому поездка российского диктатора в Дагестан еще раз показала, что там был ненастоящий Путин.

Также Попов раскрыл роль двойников диктатора. Эксперт говорит, что двойник Путина под условной кличкой "бункерный" сильно отличается по своим параметрам от того, кто брал власть у Ельцина.

Кроме этого, эксперт рассказал, как различает двойников Путина. Настоящий глава кремлевского режима может многое себе позволить такого, чего не позволяют "клоны". То есть он не ограничен, подчеркнул Попов.

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