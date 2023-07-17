Путина может не быть в живых: эксперт раскрыл роль двойников диктатора

Двойник Владимира Путина под условной кличкой "Бункерный" сильно отличается по своим параметрам от того, кто брал власть у Бориса Ельцина.

https://glavred.info/world/putina-mozhet-ne-byt-v-zhivyh-ekspert-raskryl-rol-dvoynikov-diktatora-10486336.html Ссылка скопирована

У Владимира Путина может быть несколько двойников / russsoprot - LiveJournal

Кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов прокомментировал вопрос относительного того, заменяют ли двойники диктатора Владимира Путина и что с ним могло реально произойти.

" я придерживаюсь теории, что того варианта Путина, который взял власть у Ельцина, уже нет на мониторах. Есть ли он в жизни – я не знаю", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что двойник Путина под условной кличкой "Бункерный" сильно отличается по своим параметрам от того, кто брал власть у Ельцина.

"Когда я это озвучивал, у меня были большие споры с русскими журналистами и специалистами на разных эфирах, которые мне говорят, что инъекции ботокса, операции могли изменить [лицо Путина]. Теоретически – да, могли изменить, но чтобы так сильно, вот совсем, это для меня загадка. Потому это, скорее, конспирология", — не исключил он.

Собеседник пояснил, что на наиболее важных мероприятиях появляется двойник Путина "Бункерный".

"Я считаю, что того Путина, который пришел к власти, уже нет на экранах и нет в публичной политике. То есть, вот этот "Бункерный" признается элитой как основной, перед ним все дрожат и именно этот Путин и есть то лицо, которое нам преподносится как лицо, которое принимает решения. Но в этом я тоже не уверен, потому что мне кажется, что там всё-таки там групповое принятие решения, а Путин может быть с правом голоса 51%, 10%, а может быть и вообще без права голоса, и он выступает как Гудвин, могучий и ужасный", — добавил Попов.

Смотрите видео - интервью Дмитрия Попова Главреду:

Кто такой Дмитрий Попов Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице. Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины. Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Ранее эксперт назвал отличия двойников Путина. Есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него принимают участие в официальных мероприятиях, рассказал психолог Дмитрий Попов. Среди них выделяется так называемый "Бункерный" двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Больше новостей: