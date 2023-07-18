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Украина разгромила РФ в ЕСПЧ: суд принял решение в деле по иску Москвы

Алексей Тесля
18 июля 2023, 13:42 обновлено 18 июля, 13:42
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Россия проигнорировала ряд запросов от суда и не участвовала в процессе с тех пор, как прекратила членство в Совете Европы.
ЕСПЧ
ЕСПЧ принял решение в пользу Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Интерфакс

Решением Европейского суда по правам человека в полном объеме отклонены все претензии государства-агрессора Российской Федерации к Украине по жалобе, которую она подала в 2021 году.

Дословно: "ЕСПЧ единогласно решил отклонить заявку", говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции Украины.

Европейский суд по правам человека объявил решение по делу "Россия против Украины", возникшее на основании заявления, поданного против Украины российским правительством 22 июля 2021 года по 10 группам обвинений.

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Подчеркивается, что Россия проигнорировала ряд запросов от суда и не участвовала в процессе с тех пор, как прекратила членство в Совете Европы.

При этом Россия в апреле 2022 года предоставила для поддержки своей заявки более 2000 пакетов документов, но после этого прекратила общаться со Страсбургом и, в частности, в мае проигнорировала просьбу суда предоставить перевод документов, а также не ответила на письмо, направленное в ноябре, с вопросом о том, заинтересована ли Россия еще в продолжении рассмотрения своей заявки.

Учитывая постоянное отсутствие ответов, суд решил, что "власти России больше не заинтересованы продолжать рассмотрение заявки". Суд отдельно подчеркнул, что жалоба РФ на Украину по всем признакам была необоснованной.

Подробности решения ЕСПЧ

Суд "не нашел оснований, связанных с соблюдением прав человека, как определено Конвенцией и ее протоколами, которые бы требовали в любом случае продолжать рассмотрение дела", отметили в ЕСПЧ, добавив, что российская жалоба в значительной степени дублирует 8,5 тысяч поданных ранее, индивидуальных жалоб. Значительная часть этих жалоб, по данным журналистских расследований, была "процессуальным спамом", который генерировали адвокаты, связанные с оккупационными властями.

Решение является окончательным, говорится в сообщении.

Ранее Украина и союзники в ЕС подписали документ о наказании России. Украина совместно с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей, Румынией и Словенией подписали соглашение о создании специального центра, задачей которого станет сбор доказательств и расследования преступлений агрессора России против украинского государства.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что трибунал над Россией может заработать уже летом. Как заявила чиновник, страны Большой семерки работают над этим вопросом и изучают механизмы запуска инициативы.

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