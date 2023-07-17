'Охрана не поможет': профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин

Дмитрий Попов рассказал о "ляпе" двойника Путина, который произошел в Дагестане.

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Попов рассказал о двойнике Путина в Дагестане / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео Telegram

В интервью Главреду кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, о двойниках Путина. Эксперт раскрыл, что оригинальный Путин боится больше всего.

"Вирусов и бактерий, больше ничего. Любой человек несет в себе набор определенных вирусов и бактерий. И я так понимаю, что заболевание вождя подвержено ухудшению, если придет какой-то вирус извне или бактерия. Именно поэтому и проводятся вот эти карантинные мероприятия", - отметил Попов.

Он также добавил, что о карантинных мерах уже говорят очень-очень давно самые разные люди.

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"И вот карантинные меры, и тут раз, и он в Дагестане выскакивает и со всеми встречными обнимается-целуется. Кстати, после этого он в Дагестане не смог выделить какую-то субвенцию, но потом уже в Москве девочка-дагестанка случайно заходит в кабинет к Путину и выбивает 5 миллиардов рублей субвенции на какое-то развитие. То есть надо быть вообще полным идиотом, чтобы не понимать, что это два разных человека", - добавил

Двойники Путина

Напомним, что эксперт назвал двойников Путина и их отличия. Различить двойников Владимира Путина можно по геометрии черепа, а также по поведению, подчеркнул Дмитрий Попов.

Путин подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник. Российский диктатор Владимир Путин признался, что в Дагестан ездил не он, а его двойник. Об этом рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Гиркин рассказал, как отличить настоящего Путина от двойника. По словам Гиркина, есть один главный признак настоящего Путина-российский диктатор никогда не появляется в толпе.

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