Путин подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник - экс-сотрудник КГБ

Настоящий российский диктатор на камеру проговорился, что он на самом деле не ездил в Дагестан.

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Путин признался, что в Дагестан ездил двойник / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин признался, что в Дагестан ездил не он, а его двойник. Об этом рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, сообщает 24 канал.

Двойник Путина встретился с местными жителями. Позже сам Путин подтвердил, что он никуда не ездил и пригласил девочку из Дагестана в Кремль, чтобы продемонстрировать "единство с народом".

"Мы впервые получили абсолютное доказательство от самого Путина, что в Дагестане был его двойник. Потому что настоящий Путин заверил на камеры, что сам никуда не уезжает. А также он признался, что его двойник не мог дать 5 миллиардов рублей Дагестану, потому что он не для того туда ездил", – объяснил Жирнов.

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Бывший сотрудник КГБ убежден, что Путин позвал эту девочку лишь ради объявления о передаче денег региону.

"Двойник сказать это в Дагестане не мог. А как бы он это сделал? Предположим, дагестанское руководство говорит двойнику, что нам не хватает 5 миллиардов. А двойник звонит настоящему Путину и спрашивает: могу ли я от вас передать деньги?" — объяснил Жирнов.

Двойники российского диктатора

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции. Буданов уточнил, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Как отметил Telegram-канал Генерал СВР, здоровье Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

Между тем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, как это было на Рождество, значит это настоящий президент РФ.

Офицер КГБ, бывший разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов также говорил, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники. Они выступают на сцене перед камерами от имени "директора РФ". Риск того, что они начнут говорить правду, существует. Поэтому двойников "накачивают ядом" перед выступлениями.

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