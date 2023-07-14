Повышение коммуналки: Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине

Остаток средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили уже 170 млрд грн.

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Шмыгаль рассказал о возможном повышении тарифов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.

"Видим существенный прирост в доходах местных бюджетов. За первое полугодие 2023 года в общий фонд местных бюджетов поступило почти 218 млрд грн, это на 42,5 млрд грн больше, чем в прошлом году. Остаток средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили уже 170 млрд грн, то есть средств на местах достаточно, в частности для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия на не повышать сейчас тарифы", - рассказал он на заседании Правительства, которым поделился в Telegram.

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