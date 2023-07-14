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"Украина добьется большого успеха на фронте": разведка Эстонии дала прогноз войне

Юлия Куришко
14 июля 2023, 18:30 обновлено 14 июля, 18:37
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В разведке раскрыли, что украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности.
'Украина добьется большого успеха на фронте': разведка Эстонии дала прогноз войне
ВСУ добьется большого успеха на фронте / коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг сообщил, что в ближайшее время Украина может рассчитывать на большой успех на фронте.

В разведке Эстонии сообщили, что об этом свидетельствуют действия украинских войск во время контрнаступления и признаки осложнений для оккупационной армии России, передает ERR.

Полковник Марго Гросберг рассказал о тактике ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами, об успехах в районах под Бахмутом и о том, что российские резервы исчерпываются.

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"Все это говорит о том, что украинцы близки к большому успеху", - сказал Гросберг.

По словам руководителя разведцентра, подготовительные наступательные операции украинских военных направлены на то, чтобы ограничить российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуют важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу.

Эстонский полковник также рассказал о том, что украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города.

Кроме того, большое влияние оказывает тот факт, что российские Воздушно-десантные войска, дислоцированные в Бахмуте с весны и до сих пор привязанные к городу, несут потери и не могут быть переброшены в другое место или выведены в резерв. Учитывая, что "ВДВ" - это "элитное российское подразделение", бойцы которого обладают высоким боевым духом, такая тактика истощения, безусловно, сказывается на их мотивации.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что украинские бойцы продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении. Украинская армия продолжает наступательную операцию и имеет успехи на фронте.

ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом. По словам Александра Сырского, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

Несмотря на тяжелые бои, ВСУ наступают и продвигаются на Бахмутском направлении. Анна Маляр сообщила, что за последние недели ВСУ на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага.

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