Выговского назначили новым руководителем Нацполиции Украины: что о нем известно

Иван Выговский работает в органах внутренних дел с 1999 года.

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Кабмин назначил нового руководителя Национальной полиции / коллаж: Главред, фото: УНИАН, МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщило о том, что 14 июля Кабинет Министров назначил главой Национальной полиции Ивана Выговского.

Известно, что с 20 января 2023 года Иван Выговский исполнял временные обязанности главы Нацполиции вместо Игоря Клименко, который возглавил МВД Украины после гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах, передает ТСН.

До своего нового назначения Выговский с августа 2021 года возглавлял Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

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43-летний генерал полиции 3-го ранга Иван Выговский работает в органах внутренних дел с 1999 года. Начинал работу в должности следователя Очаковского горрайонного отдела Управления МВД в Николаевской области. В 2020-21 годах возглавлял ГУ НПУ в Полтавской области.

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