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Выговского назначили новым руководителем Нацполиции Украины: что о нем известно

Юлия Куришко
14 июля 2023, 19:25 обновлено 14 июля, 19:48
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Иван Выговский работает в органах внутренних дел с 1999 года.
Выговского назначили новым руководителем Нацполиции Украины: что о нем известно
Кабмин назначил нового руководителя Национальной полиции / коллаж: Главред, фото: УНИАН, МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщило о том, что 14 июля Кабинет Министров назначил главой Национальной полиции Ивана Выговского.

Известно, что с 20 января 2023 года Иван Выговский исполнял временные обязанности главы Нацполиции вместо Игоря Клименко, который возглавил МВД Украины после гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах, передает ТСН.

До своего нового назначения Выговский с августа 2021 года возглавлял Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

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43-летний генерал полиции 3-го ранга Иван Выговский работает в органах внутренних дел с 1999 года. Начинал работу в должности следователя Очаковского горрайонного отдела Управления МВД в Николаевской области. В 2020-21 годах возглавлял ГУ НПУ в Полтавской области.

Новые назначения на должности

Напомним, что Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины. Президент пожелал новому командующему Нацгвардии освобождения всей украинской земли, возвращения всех украинских людей, а также желанной победы.

Рада назначила Клименко новым министром внутренних дел Украины. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении было принято на заседании Верховной Рады.

Новым председателем Верховного суда назначен Станислав Кравченко. За назначение Кравченко проголосовали 108 из 148 судей, 11 судей не поддержали ни одного из кандидатов на должность председателя Верховного Суда.

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Кабмин МВС Национальная полиция
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