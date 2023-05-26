Новым председателем Верховного Суда назначен Станислав Кравченко

За назначение Кравченко проголосовали 108 из 148 судей, 11 судей не поддержали ни одного из кандидатов на должность председателя Верховного суда.

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Кравченко с отрывом выиграл голосование на должность председателя Верховного суда / Верховный суд Украины

Новым председателем Верховного суда Украины назначен Станислав Кравченко. Его кандидатуру на должность поддержали 108 из 148 судей. Он заменит Всеволода Князева, которого отстранили от должности в связи с подозрением в получении взятки.

На пленуме заседания Верховного суда, который состоялся в пятницу, 26 мая, за назначение нового председателя Верховного суда голосовали 148 судей. Кравченко удалось набрать 108 голосов, чтобы получить должность.

Другие судьи набрали значительно меньше голосов.

Иван Мищенко, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда – 14 голосов, Наталья Коваленко, судья Кассационного админсуда в ВСУ – 13 голосов, Альберт Езеров, судья Кассационного админсуда – 2 голоса.

11 судей не проголосовали ни за одного из представленных кандидатов.

Дело Князева

Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 мая сообщило, что разоблачило главу Верховного суда Всеволода Князева в получении неправомерной выгоды в размере около 3 миллионов долларов.

На следующий день, 16 мая, Князев был задержан. Руководитель САП лично сообщил о подозрении бывшему председателю Верховного суда и адвокату, которого считают уличенным в получении 2,7 миллионов долларов в виде взятки.

Открыто уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины, части 4-й (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Князеву и адвокату может грозить от 8 до 12 лет заключения под стражей.

Высший антикоррупционный суд Украины 18 мая избрал Всеволоду Князеву меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 дней с правом выйти под залог в размере 107 миллионов гривен.

Смотрите видео, как Князева арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки:

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