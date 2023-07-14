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Свитан раскрыл, могут ли Украину принудить к замораживанию войны

Юлия Куришко
14 июля 2023, 21:16 обновлено 14 июля, 21:24
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Украинская нация будет воевать с россиянами до их полного уничтожения на нашей территории, считает Роман Свитан.
Украинские военные, Роман Свитан
Свитан рассказал о возможной заморозке войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот: видео Youtube

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду рассказал о том, грозит ли Украине заморозка конфликта.

"Нет, определенно нет. То, что произошло на Донбассе в 2014 году, когда украинская правоохранительная система заставила донецких и добробаты, которые начали воевать с россиянами, сбежать оттуда, а это полтора миллиона человек, которые уже десять лет болтаются где попало. А добробаты просто рассадили по тюрьмам, чтобы сильно не шумели. Сейчас практически вся страна, несколько десятков миллионов человек, приняла на себя удары российских ракет, погибло уже более сотни тысяч человек, через фронт прошло уже более миллиона человек. То есть уже невозможно никакими репрессивными методами задавить всю эту массу, приказать сидеть ровно и тихо. Такого просто не будет", - пояснил военный эксперт.

Свитан подчеркнул, что украинская нация будет воевать с россиянами до их полного уничтожения на нашей территории, а затем до полного развала Российской империи.

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"Нет механизма принудить Украину к замораживанию. Хотелки много у кого есть, весь мир хочет, чтобы украинцы успокоились и не воевали, проглотили сто тысяч смертей, проглотили сотни миллиардов долларов потерь и тому подобное. Все этого хотят. Но нет механизма, чтобы это сделать. В 2014-м механизм был, который позволил задавить донецких и добробаты. Сейчас это просто невозможно сделать. На Западе даже армии такой нет, чтобы задавить украинскую нацию", - добавил полковник запаса.

Кто такой роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Замораживание войны в Украине

Напомним, что войну в Украине могут заморозить из-за истощения Запада. Война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт из-за истощения сил, возможностей и поддержки и внимания со стороны западных стран, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Цель РФ-заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ. РФ контролирует пацифистские организации, которые пропагандируют тезисы о том, что война в Украине происходит из-за того, что Запад поставляет Украине оружие.

Украина никогда не пойдет на диалог с РФ, если она не заберет войска. Украина ни в коем случае не согласится на сценарий замороженной войны со страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский британским журналистам.

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