Из-за повышения тарифов на электричество украинцам пересчитают субсидии

Повышение цен на электроэнергию приведет к перерасчету выплат для тех, кто уже получает госпомощь.

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Украинцам перехватывают субсидии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно офромить выплаты в один клик и нужно минимум документов.

Как сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона "Єдині новини", что повышение цен на электроэнергию приведет к перерасчету выплат для тех, кто уже получает госпомощь.

Она также подчеркнула, что появится около миллиона новых субсидиантов.

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Изменения с новыми тарифами на электричество

Те, кто уже получает субсидии, будет автоматически произведен перерасчет стоимости электроэнергии. Дополнительно не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд имеет информацию о тарифе и о том, сколько тока потребляет конкретное домохозяйство, поэтому может автоматически рассчитать, сколько денег добавить семье после повышения тарифов.

Для украинцев, которые еще не получали выплаты, но видят, что могут получать субсидию, есть несколько действенных инструментов. Можно обращаться в ЦПАУ, подавать заявление и декларацию через действие, через портал Пенсионного фонда. Все эти обращения действительны. Уже к концу лета такая процедура будет упрощена.

"На фоне того, что было необходимо поднять стоимость электроэнергии, увеличится количество семей, которым потребуется дополнительная помощь. И мы хотим сделать эту услугу максимально простой, доступной и удобной. Будет один клик: "Подаю заявление, что хочу получать субсидию, вот члены моего домохозяйства". А всю информацию об их доходах, имуществе, счетах за коммунальные услуги, тарифах мы как государство будем обрабатывать сами. Таким образом они не будут вписывать все это вручную", - пояснила Жолнович.

Если претендент на получение субсидии будет не согласен с решением государства, он сможет его обжаловать. В то же время в случае отказа в предоставлении субсидии будет четко указано его основание: например, дорогостоящая покупка или "избыточные" доходы, заверила Жолнович.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.

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