Из-за повышения тарифов на электричество украинцам пересчитают субсидии

Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно офромить выплаты в один клик и нужно минимум документов.
Как сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона "Єдині новини", что повышение цен на электроэнергию приведет к перерасчету выплат для тех, кто уже получает госпомощь.
Она также подчеркнула, что появится около миллиона новых субсидиантов.
Изменения с новыми тарифами на электричество
- Те, кто уже получает субсидии, будет автоматически произведен перерасчет стоимости электроэнергии. Дополнительно не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд имеет информацию о тарифе и о том, сколько тока потребляет конкретное домохозяйство, поэтому может автоматически рассчитать, сколько денег добавить семье после повышения тарифов.
- Для украинцев, которые еще не получали выплаты, но видят, что могут получать субсидию, есть несколько действенных инструментов. Можно обращаться в ЦПАУ, подавать заявление и декларацию через действие, через портал Пенсионного фонда. Все эти обращения действительны. Уже к концу лета такая процедура будет упрощена.
"На фоне того, что было необходимо поднять стоимость электроэнергии, увеличится количество семей, которым потребуется дополнительная помощь. И мы хотим сделать эту услугу максимально простой, доступной и удобной. Будет один клик: "Подаю заявление, что хочу получать субсидию, вот члены моего домохозяйства". А всю информацию об их доходах, имуществе, счетах за коммунальные услуги, тарифах мы как государство будем обрабатывать сами. Таким образом они не будут вписывать все это вручную", - пояснила Жолнович.
Если претендент на получение субсидии будет не согласен с решением государства, он сможет его обжаловать. В то же время в случае отказа в предоставлении субсидии будет четко указано его основание: например, дорогостоящая покупка или "избыточные" доходы, заверила Жолнович.
Пенсии в Украине
Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.
В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.
В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.
Части украинцев придется ждать увеличенных пенсий до июня. Работающие пенсионеры в Украине получат повышенные выплаты только с 1 июня.
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