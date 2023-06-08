Украинцы обязаны заплатить налоги со своего жилья: сроки и сколько денег

В Украине до 1 июля налоговая разошлет квитанции с уведомлениями о необходимости заплатить налоги за свои квартиры. Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы Украины.
Как говорят чиновники, размер налога зависит от площади жилья − и при этом платить нужно только за лишние квадратные метры.
"Лишней" считается площадь квартиры от 60 квадратов (налог начисляют на каждый следующий метр) и дом от 120 квадратов. Платить нужно за прошлый год. Сумма налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты (на данный момент это 97,5 грн).
После получения платежки (до 1 июля) есть 60 дней для того, чтобы без штрафа заплатить налог. То есть до конца лета украинцы, которые владеют недвижимостью указанной площади.
Не платить налоги за недвижимость можно в таких случаях:
- если недвижимость находится в зоне боевых действий;
- если недвижимость находится в оккупированной зоне;
- если недвижимость уничтожена в результате боевых действий.
К слову, согласно закодательству поступления от налога на недвижимость поступает в органы местной власти. При этом платить нужно в налоговую службу по месту своей регистрации.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть до 1 июля будут рассылать квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады.
Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.
А если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.
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