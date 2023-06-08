Украинцы обязаны заплатить налоги со своего жилья: сроки и сколько денег

В Украине до 1 июля налоговая разошлет квитанции с напоминанием о необходимости заплатить налоги за свои квартиры. Размер налога зависит от площади жилья.

https://glavred.info/economics/ukraincy-obyazany-zaplatit-nalogi-so-svoego-zhilya-sroki-i-skolko-deneg-10476400.html Ссылка скопирована

Не платить налоги за недвижимость можно только в нескольких случаях / коллаж фото УНИАН

В Украине до 1 июля налоговая разошлет квитанции с уведомлениями о необходимости заплатить налоги за свои квартиры. Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы Украины.

Как говорят чиновники, размер налога зависит от площади жилья − и при этом платить нужно только за лишние квадратные метры.

"Лишней" считается площадь квартиры от 60 квадратов (налог начисляют на каждый следующий метр) и дом от 120 квадратов. Платить нужно за прошлый год. Сумма налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты (на данный момент это 97,5 грн).

После получения платежки (до 1 июля) есть 60 дней для того, чтобы без штрафа заплатить налог. То есть до конца лета украинцы, которые владеют недвижимостью указанной площади.

Не платить налоги за недвижимость можно в таких случаях:

если недвижимость находится в зоне боевых действий;

если недвижимость находится в оккупированной зоне;

если недвижимость уничтожена в результате боевых действий.

К слову, согласно закодательству поступления от налога на недвижимость поступает в органы местной власти. При этом платить нужно в налоговую службу по месту своей регистрации.

Смотрите видео ТСН - "Какие штрафные санкции за неуплату налогов":

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть до 1 июля будут рассылать квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады.

Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

А если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Вас могут заинтересовать такие новости: