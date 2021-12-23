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В Украине вырастет налог на недвижимость: кому придется платить 25 тысяч за квартиру

23 декабря 2021, 14:56
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Больше всех заплатят владельцы больших квартир и частных домов.

Налоги
/ УНИАН

В Украине возрастет налог на недвижимое имущество. Изменения в налогообложении запланированы с 1 января 2022 года.

Налог на недвижимое имущество для собственников так называемых избыточных квадратных метров в 2022 году увеличится из-за роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 4723 гривен до 6500 грн, рассказали в налоговой.

Соответственно, именно к этому показателю и привязана сумма налога на недвижимость для украинцев.

При этом общая ставка налога на квадратный метр составляет 1,5% от размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года. Если в 2021 году это было 90 грн за 1 кв. м, то в 2022 году его размер вырастет до 97,50 грн.

Обратим внимание, что налогом на недвижимость облагается площадь, находящаяся в собственности физического лица и превышающая для квартиры 60 кв. м и 120 кв. м – для частного дома.

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Добавим, что больше всего заплатят владельцы квартир и частных домов, площадь которых превышает 300 кв. м и 500 кв. м соответственно. Сумма налога увеличивается до 25 тыс. грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

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