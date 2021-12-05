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В Украине взвинтят цены на водку и пиво: когда ждать рекордной стоимости алкоголя

5 декабря 2021, 14:59

Причиной существенного подорожания станет повышение акцизной ставки.

Алкоголь
Алкоголь / tmrdrgz /flickr.com/

В Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета.

В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки. Это предусмотрено изменениями, прописанными в законопроекте №5600.

Когда ждать новых цен на алкоголь

С начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки.

Нововведения обусловлены новым правилом расчета "пивного акциза", который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке.

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Новые цены на алкоголь

Акцизный налог на алкогольные напитки повысится на 5%:

например, на пиво из солода ставки повысятся с 2,78 грн/литр до 2,92 грн/литр (59,82 грн/литр 100%-го спирта при среднем содержании спирта в напитке 5%);

на игристые вина – с 11,65 грн/литр до 12,23 грн/литр;

на другие сброженные напитки – с 8,02 грн/литр до 8,42 грн/литр;

на сидр – с 1,06 грн/литр до 1,11 грн/литр.

Акциз на каждый литр спирта в составе пенного напитка составит 59,82 грн. Исходя из таких цифр, и будет исчисляться налоговая ставка за бутылку. Для других видов алкоголя акциз также возрастет. Повышение составит в среднем 5%.

Напомним, впервые Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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