'Бунт в России': эксперт раскрыл, что чеченская армия может пойти на Москву

Так называемый "русский мир" мало кому интересен и уж точно он не интересует мусульман, считает Гельман.

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Гельман рассказал о возможных переворотах в России / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншоты: видео Telegram

В интервью Главреду российский политтехнолог, публицист Марат Гельман рассказал о возможных внутренних переворотах и назвал сценарии бунта в России.

"В первую очередь, на это способна чеченская армия, которой все равно, куда идти. Так называемый "русский мир" мало кому интересен и уж точно он не интересует мусульман. Для них главное - личная преданность, других мотивов нет. Причем преданы они Кадырову, а не Путину. Как только внутри России что-то изменится, они тут же будут готовы действовать. Чеченцы уже показали свои намерения, когда был скандал со строительством мечети в Москве. Они сразу заявили, что в случае чего поднимутся и уже завтра будут в столице", - рассказал Гельман.

Эксперт добавил, что здесь примечательно, что у Путина, который уже не доверяет никому, вдруг прониклись правами человека в Чечне после избиения журналистов.

"Это результат пригожинского вояжа - все люди, которые казались ему самыми близкими и лояльными, теперь под подозрением. Маньячная подозрительность - одно из слабых мест Путина", - считает Гельман

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, когда будет бунт в России против Путина:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. С июня 2002 года по февраль 2004 года он был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Переворот в России

Напомним, что эксперт рассказал о вероятном дворцовом перевороте в России. Пропагандисты сколько угодно могут демонстрировать цифры о поддержке Путина на уровне 90%, но уже раскрылась слабость государства.

Режим Путина упадет до конца 2024-го, Пригожин подготовил компромат. Режим Владимира Путина в стране-агрессоре Российской Федерации можно свергнуть только вооруженными усилиями, договоренности не сработают, считает Цезарь.

Эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина. Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался.

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