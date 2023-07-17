От "Бункерного" до "Говоруна": эксперт назвал двойников Путина и их отличия

Различить двойников Владимира Путина можно по геометрии черепа, а также по поведению, подчеркнул Дмитрий Попов.

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У Владимира Путина есть несколько двойников / Коллаж: Главред. Фото: Скриншот

Известны по меньшей мере семь человек, похожих на диктатора Владимира Путина – которые в разных местах появлялись, по-разному себя вели и имели разную внешность, заявил кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов.

Как рассказал он в интервью Главреду, в Беларуси, в Гродно, 10 лет назад пропал человек, очень похожий на Путина, который был судьей: "Он исчез вообще и никто не знает, где он, но предположительно это один из них (двойников Путина. – Главред)".

"Я отслеживаю трех "клонов" и одного, которого называю "Бункерным". Он является оригиналом, но совсем не факт, что это тот самый Путин, который пришел к власти в 2000 году, потому что у них очень большие различия", — пояснил эксперт.

По его словам, различить двойников Путина можно геометрии черепа. Кроме того, двойники Путина также очень сильно отличаются по поведению.

"У "Бункерного" есть определенное заболевание. Какое – я не знаю, но знаю только одно: это заболевание серьезно ударило по функционалу опорно-двигательного аппарата. И правая сторона "Бункерного" работает плохо. Это правая рука, она практически всегда не работает, реже – правая нога. У "клонов" этого нет. Кроме этого, "Бункерный" катастрофически боится за свою жизнь. Он возит за собой целую поликлинику врачей (однажды доходило до 16 специалистов). Он разговаривает с людьми, если они не проходят карантин, на очень больших расстояниях", — напомнил кандидат психологических наук.

Сколько двойников у Путина

По его подсчету, на данный момент есть четыре "клона" Путина: "Четвертый появился совсем недавно, и этого им совсем не жалко. Откуда он взялся – для меня загадка. Он отличается визуально и игнорирует вообще все требования безопасности, какие только есть, включая протоколы. Например, он летает в Мариуполь на Ми-8 – низкоскоростном вертолёте, который очень легко, в принципе, зафиксировать и сбить. И этот человек готов хватать за руку любого, кто предложит ему рукопожатие. С майорами он руки тискал, входил очень быстро в любую толпу. Например, в Мариуполе, когда его там встречали жители этого странного, одного отстроенного квартала. В Дагестане совсем недавно был он же и целовался со всеми подряд. Вот этого "клона" я называю "Путешественник".

Кроме того, также есть клон "Парадный" – это тот, который принимает парады, уверен профайлер. "Он не так часто появляется, но вот последних два парада принимал он. Он допускает сесть среди престарелых людей в форме Ветеранов, садится рядом с ними, разговаривает, и расстояние между ними буквально 20 сантиметров. То есть этот человек бактерий и вирусов точно не боится", — подчеркнул он.

Эксперт также уверен в том, что есть еще "Стадионный" двойник Путина, который выступает на стадионах – при этом у него, как правило, очень короткие, но очень энергичные речи. При этом он визуально отличается от "Бункерного", как и "Путешественник".

"И есть еще один – "Говорун". Он может говорить околонаучно, долго, много и у него хорошо поставлена речь. Я предполагаю, что этот "Говорун" имеет или какое-то отношение к науке или даже учёную степень. Он в основном выступает на экономических форумах, конференция – там, где надо часами о чем-то рассказывать. И он иногда много "хекает", — отметил собеседник Главреда.

Попов добавил, что двойника Путина можно вычислить по тому, как с ним общаются лидеры других стран: "Для меня индикатором является Александр Лукашенко, который, когда перед ним "Бункерный", дребезжит и трясется от страха, а когда перед ним "клон", то он шутит, балагурит, веселится, то есть ведет себя совершенно расслабленно".

Смотрите видео - интервью Дмитрия Попова Главреду:

Ранее эксперт назвал отличия двойников Путина. Есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него принимают участие в официальных мероприятиях, рассказал психолог Дмитрий Попов. Среди них выделяется так называемый "Бункерный" двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

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