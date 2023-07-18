'Поведение всех 'клонов' очень похоже': Попов рассказал, как различает двойников Путина

Настоящий глава кремлевского режима может многое себе позволить такого, чего не позволяют "клоны". То есть он не ограничен, подчеркнул Попов.

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Попов рассказал, как различает двойников Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

У двойников российского диктатора Владимира Путина есть определенные коэффициенты на лице, по которым их можно различить друг от друга. Об этом в интервью Главреду рассказал кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов.

Как отметил Попов, поведение всех "клонов" очень похоже. Они отличаются от настоящего диктатора, но в целом похожи.

"Здесь для меня все логично, потому что у них, скорее всего, работает служба, которая их готовит. И, естественно, по одним и тем же лекалам. То есть они изредка проявляют какие-то их индивидуальные особенности, а так они похожи", - рассказал кандидат психологических наук.

По его словам, настоящий глава кремлевского режима может многое себе позволить такого, чего не позволяют "клоны". То есть он не ограничен.

"Вот, например, "Бункерный" целовал того мальчика в пузико (помните, этот эпизод, достаточно странный и неоднозначно трактуемый?). Еще, кстати, важный факт. Даже сами русские признают, что у Путина две биографии, которые отличаются на два года по срокам и являются совершенно разными по наполнению. Одна идет из российской глубинки, вторая – из Грузии. И если даже биография маленького Путина клонируется, то определить, где настоящий, достаточно непросто", - рассказал Попов.

Кто такой Дмитрий Попов Дмитрий Попов - кандидат психологических наук, специалист по психодиагностике, сообщается на его Facebook-странице. Учился в Национальной академии СБУ. Был экспертом-психологом в "Альфе" СБУ и научным консультантом в Службе внешней разведки Украины. Доцент кафедры психологии в Университете экономики и права "Крок".

Двойники российского диктатора

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции. Буданов уточнил, что в прошлом уже выявляли двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Как отметил Telegram-канал Генерал СВР, здоровье Путина имеет тенденцию к ухудшению, поэтому на публичных мероприятиях в РФ все чаще будут использовать двойника.

Между тем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) также рассказал о двойниках Путина. По его словам, дублеров несколько, и они участвуют в награждениях и других публичных мероприятиях. Если Путин появляется один, значит это настоящий президент РФ.

Офицер КГБ, бывший разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов также говорил, что у российского диктатора Владимира Путина есть двойники. Они выступают на сцене перед камерами от имени "директора РФ". Риск того, что они начнут говорить правду, существует. Поэтому двойников "накачивают ядом" перед выступлениями.

Смотрите полное интервью Дмитрия Попова специально для Главреда:

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