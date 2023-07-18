США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении – WP

В текущем контрнаступлении украинским военным не могут принести никакой пользы западные истребители из-за разветвленной системы противовоздушной обороны страны-агрессора России.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц. Отмечается, что официальные лица Соединенных Штатов в частных разговорах говорят, что западные самолеты сейчас не могут быть полезными для ВСУ.
"Речь идет лишь о том, чтобы продолжать оказывать давление с помощью общевойскового подхода", – сказал американский чиновник.
Представители США отметили: они ожидают, что украинские военные смогут пройти минные поля российских оккупантов и приблизится к основным оборонительным рубежам страны-агрессора России. При этом защитники Украины должны быть осторожными и рассчитывать на применение артиллерии, когда они будут проходить минные поля.
В то же время в издании напомнили слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что западные военные никогда не попытались бы провести масштабную операцию без поддержки с воздуха.
"Поэтому говорить о том, что оно (наступление – ред.) медленное или слишком быстрое, по крайней мере смешно слышать от тех, кто не имеет представления, что это такое. Они не знают, что это такое. И не дай Бог им когда-нибудь это почувствовать", – отметил Залужный.
Когда Украина получит западные самолеты
Ранее в Госдепе США раскрыли вероятный сценарий передачи Украине истребителей F-16. Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун не исключил, что передача истребителей F-16 в Украину – то ли из Соединенных Штатов, то ли от союзников – займет месяцы. Чиновник Госдепа обратил внимание на то, что хотя США и не объявляли о планах передать истребители Украине, Вашингтон поддерживает такие намерения со стороны союзников.
Позже глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что ВСУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления. По словам адмирала, украинские пилоты не смогут пройти обучение для работы на истребителях в такой короткий срок.
Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал о поставках истребителей. Он подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от того, когда поступят самолеты, но Украина может только догадываться о реальных сроках.
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