США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении – WP

Украинские военные должны сейчас давить на фронте с помощью общевойскового подхода, а самолеты не помогут из-за российского ПВО, считают в США.

https://glavred.info/ukraine/ssha-schitayut-chto-zapadnye-samolety-ne-pomogut-vsu-v-kontrnastuplenii-wp-10486642.html Ссылка скопирована

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, US Air Force

В текущем контрнаступлении украинским военным не могут принести никакой пользы западные истребители из-за разветвленной системы противовоздушной обороны страны-агрессора России.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц. Отмечается, что официальные лица Соединенных Штатов в частных разговорах говорят, что западные самолеты сейчас не могут быть полезными для ВСУ.

"Речь идет лишь о том, чтобы продолжать оказывать давление с помощью общевойскового подхода", – сказал американский чиновник.

видео дня

Представители США отметили: они ожидают, что украинские военные смогут пройти минные поля российских оккупантов и приблизится к основным оборонительным рубежам страны-агрессора России. При этом защитники Украины должны быть осторожными и рассчитывать на применение артиллерии, когда они будут проходить минные поля.

В то же время в издании напомнили слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что западные военные никогда не попытались бы провести масштабную операцию без поддержки с воздуха.

"Поэтому говорить о том, что оно (наступление – ред.) медленное или слишком быстрое, по крайней мере смешно слышать от тех, кто не имеет представления, что это такое. Они не знают, что это такое. И не дай Бог им когда-нибудь это почувствовать", – отметил Залужный.

Когда Украина получит западные самолеты

Ранее в Госдепе США раскрыли вероятный сценарий передачи Украине истребителей F-16. Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун не исключил, что передача истребителей F-16 в Украину – то ли из Соединенных Штатов, то ли от союзников – займет месяцы. Чиновник Госдепа обратил внимание на то, что хотя США и не объявляли о планах передать истребители Украине, Вашингтон поддерживает такие намерения со стороны союзников.

Позже глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что ВСУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления. По словам адмирала, украинские пилоты не смогут пройти обучение для работы на истребителях в такой короткий срок.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал о поставках истребителей. Он подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от того, когда поступят самолеты, но Украина может только догадываться о реальных сроках.

Читайте также: