В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

Закон во время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).

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Владимир Зеленский подпиал закон для ВСУ / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон № 8339, который во время военного положения позволяет военнослужащим без специального высшего образования получать офицерские звания.

Как говорится в законопроекте, данный закон позволит во время военного положения назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания.

Что важно знать военным

Однако для этого они должны иметь опыт боевых действий не менее полугода.

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Лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Кроме того, закон во время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).

Также военные, получившие звание офицера по своему боевому опыту, но не имеющие соответствующего образования, должны будут в течение полугода после окончания военного положения пройти курс военной подготовки по своему направлению.

Заметим, что до этого, чтобы получить офицерское звание, необходимо было иметь военное образование, полученное в профильном учреждении высшего образования. Учиться нужно было не менее 4 лет в бакалавриате и полутора годах магистратуры.

Выплаты военным 30 тысяч - что нужно знать

Верховная Рада Украины 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

Правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 277 народных депутатов. Доплаты должны были вернуть не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

11 апреля в Раде заблокировали закон по выплатам военным 30 тысяч гривен.

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