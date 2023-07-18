УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

Мария Тупик
18 июля 2023, 20:38 обновлено 18 июля, 20:54
738
Закон во время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский подпиал закон для ВСУ / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон № 8339, который во время военного положения позволяет военнослужащим без специального высшего образования получать офицерские звания.

Как говорится в законопроекте, данный закон позволит во время военного положения назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания.

Что важно знать военным

Однако для этого они должны иметь опыт боевых действий не менее полугода.

видео дня

Лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Кроме того, закон во время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).

Также военные, получившие звание офицера по своему боевому опыту, но не имеющие соответствующего образования, должны будут в течение полугода после окончания военного положения пройти курс военной подготовки по своему направлению.

Заметим, что до этого, чтобы получить офицерское звание, необходимо было иметь военное образование, полученное в профильном учреждении высшего образования. Учиться нужно было не менее 4 лет в бакалавриате и полутора годах магистратуры.

Выплаты военным 30 тысяч - что нужно знать

Верховная Рада Украины 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.

Правки в законопроект, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 277 народных депутатов. Доплаты должны были вернуть не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

11 апреля в Раде заблокировали закон по выплатам военным 30 тысяч гривен.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

21:04 Украина
В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

20:38 Украина
"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

19:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:27

Дорофеева призналась, стала ли она Кацуриной, и как муж делал ей предложение

21:04

"Не отпускаю": адвоката заперли в ТЦК в Чернигове, когда он пришел по делу клиента

21:04

ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

20:38

В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

20:36

Ани Лорак устроила неприличные танцы со своим бойфрендом-ловеласомВидео

Японцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей ЖирновЯпонцы научно доказали наличие трех двойников у Путина - Сергей Жирнов
20:24

Что означает странное выражение "сидіти крячкою": Авраменко дал неожиданный ответ

19:50

5 самых строгих запретов 20 июля, которые нельзя нарушать - приметы

19:46

У Путина проблемы с головой, он притворяется смертельно больным - экс-нелегал КГБВидео

19:40

"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

Реклама
19:20

Почему осенние мирные переговоры пока являются иллюзиеймнение

18:51

Рекордная помощь: США выделяют для ВСУ важное оружие - Reuters

18:03

Языковед Авраменко рассказал украинцам, как правильно называть "сто грамм"

17:41

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении – WP

17:30

Китайский гороскоп на август 2023: Быку – конфликты, Змеям - повышение

17:30

Украину накроет шторм: какие 3 региона будет заливать проливными дождями

17:26

Ведущая 1+1 раскрыла пол своего будущего ребенкаВидео

16:58

"Хотел убивать": друг украинской модели рвался воевать на стороне оккупантов

16:54

"На залог": в Лавре начали активный сбор денег после ареста Паши-мерседеса

16:51

Быстрый результат контрнаступления невозможен: Сырский раскрыл результаты на фронте

16:45

Покушение или теракт: эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина

Реклама
16:27

"Живут в золотой клетке": эксперт раскрыл судьбу "использованных" двойников ПутинаВидео

16:21

Как выгнать всех мышей из дома: три гуманных работающих способа

16:18

Налепила и забыла: девушка показала, как легко убрать налет на кране в ванной

16:10

Российский актер, который поддерживал Украину, перешел на "темную сторону"Видео

16:07

Откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников: Жирнов раскрыл секретВидео

15:44

"Я подскочила, повсюду пыль": в Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постелиФото

15:43

Экс-сотрудник КГБ назвал двойников Путина и объяснил, как их "вычислить"Видео

15:39

"Посмотрите, чистая": девушка показала, как легко удалить ржавчину с инструментовВидео

15:39

"Это удары возмездия": Россия мстит Украине за удар по Крымскому мосту - Песков

15:38

Украину накрывает почти 7-бальный шторм: мощная магнитная буря затягивается

15:31

Лобода и Барских отказались петь на одной сцене с российскими звездами

15:30

Правда или миф: можно ли получить облучение от микроволновки

14:50

Двойник может заменить Путина после его смерти, но лишь в одном случае – ЖирновВидео

14:48

Закуска разлетается на ура: сногсшибательные помидоры по-итальянски за 10 минут - рецептВидео

14:41

"Ничтожество, бездарь": Гиркин смачно отхлестал Путина и призвал к перевороту в РФ

14:22

Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ

14:20

7 популярных мифов в кулинарии: "кухонные" заблуждения, в которые вы верили

14:02

"Три важных вопроса": Зеленский созвал все военное руководство на Ставку

13:46

Для чего нужны полоски на таблетках: их нельзя игнорировать

13:42

Украина разгромила РФ в ЕСПЧ: суд принял решение в деле по иску Москвы

Реклама
13:38

Еще один популярный молодой российский актер умер в забвении

13:33

Стало известно имя четвертого тренера Голосу країни на 1+1 УкраинаВидео

13:25

Можно ли есть сырые чесночные стрелки: удивительное влияние на организм человека

13:10

"Барби-маму" Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном

12:58

Много предложений и нет мыслей о России: Земфира рассказала, как ей живётся

12:53

ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского

12:29

Одиночество испепелится на глазах: три знака зодиака влюбятся уже в августе

12:23

"Не отправляют на фронт": в ТЦК раскрыли, кого могут призвать на службу в июле

11:58

"Привет им передавайте": Путин опозорился, приветствовав уничтоженных оккупантов

11:54

Миф или реальность: почему в СССР запрещали микроволновые печи

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять