"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

Президент Украины подчеркнул, что несправедливо будет предать и бросить на произвол судьбы украинцев на оккупированных территориях.

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Зеленский сказал, возможны ли территориальные уступки/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Офис президента Украины

Украина не согласится на территориальные уступки для страны-агрессора России, а будет защищать жизнь всех своих людей столько, сколько сможет.

Наше государство не может отдать часть территорий стране-оккупанту, ведь для нас одинаково важны все территории. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским СМИ.

"А почему мы должны уступать то, что принадлежит нам? Это выглядит так – у вас есть семья, и в семье двое детей. И вам говорят – чтобы семья выжила, надо отдать одно свое дитя, просто подарить агрессору, вору. Вы бы пошли на это? Вы бы предали своего одного ребенка? И даже если придется рискнуть всем, что у вас есть, рискнуть своим домом и своей семьей, готовы ли вы на это, кого-то точно предать?", – отметил украинский президент.

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