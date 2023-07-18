"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

Украина не согласится на территориальные уступки для страны-агрессора России, а будет защищать жизнь всех своих людей столько, сколько сможет.
Наше государство не может отдать часть территорий стране-оккупанту, ведь для нас одинаково важны все территории. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским СМИ.
"А почему мы должны уступать то, что принадлежит нам? Это выглядит так – у вас есть семья, и в семье двое детей. И вам говорят – чтобы семья выжила, надо отдать одно свое дитя, просто подарить агрессору, вору. Вы бы пошли на это? Вы бы предали своего одного ребенка? И даже если придется рискнуть всем, что у вас есть, рискнуть своим домом и своей семьей, готовы ли вы на это, кого-то точно предать?", – отметил украинский президент.
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