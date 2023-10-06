"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

Российские войска до последнего пытаются удержать свои позиции в Токмаке. Как отмечает эксперт, ВСУ осталось пройти к городу всего 16 километров.

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Эксперт сообщил хорошие новости с Юга / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, СБУ

Российское командование уже осознало, что потеряет плацдарм на юге, однако все равно до последнего пытается удержать свои позизии в Токмаке. Об этом в интервью "Обозреватель" сказал военный эксперт Петр Черник.

"В российской оккупационной армии осознают, что этот плацдарм они будут терять. Впрочем, брать город "в лоб" не стоит – его надо окружать и истощать. Так же надо поступать и с Бахмутом – населенным пунктом, который является гораздо более интересным и серьезным, чем Токмак. Окружение группировки врага здесь и взятие в плен нескольких тысяч путинских солдат приведет к мощному надлому оккупанта. Ему будет досадно и больно", — считает Черник.

Эксперт также отметил, что ВСУ уже достают в город из ствольной артиллерии, ведь от ближайшей точки наших позиций до Токмака осталось всего 16 километров.

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"Артиллерия уже может работать по нему. На самом деле это стратегический город, потому что там сходятся серьезные узловые транспортные потоки – и автомобильные, и железнодорожные. Отсюда идет питание до самого южного плацдарма. Будут ли россияне укреплять Токмак? Будут. Будут ли за него драться? Скорее да, чем нет. Хотя и "жест доброй воли" я также предполагаю", — добавил Петр Черник..

Эксперт добавил, что оккупанты понимают, что этот южный плацдарм они будут терять, но когда именно будет битва за Токмак - неизвестно.

"Токмак – это интересно и важно. Но важнее выйти на северное побережье Азовского моря, условно – Молочный Лиман – и перерубить сухопутный коридор. То есть условно, с точки зрения здравого смысла и военной стратегии. Если выбирать большой удар и большое движение в сторону Азовского моря и в сторону Токмака, то первый более целесообразен", – резюмировал Черник.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что командиры российской армии стоят перед выбором отводить свои силы на протяжении всего периода контрнаступления с "разбитых позиций" или жертвовать солдатами.

В то же время, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил хорошие новости с Южного фронта. Силы обороны Украины продвинулись на 100-600 метров на Таврическом направлении.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска работают над тем, чтобы отбросить оккупантов агрессора России. Однако есть несколько ключевых проблем-минные поля, а также дефицит боеприпасов и зенитных средств.

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